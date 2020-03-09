Підозрюваний по справі МН17 Дубинський веде розкішний спосіб життя в Росії, – ЗМІ

Сергій Дубинський є одним з головних підозрюваних у справі катастрофи MH17. Він веде розкішний спосіб життя в Росії та не боїться судового засідання. Як й інші троє підозрюваних, Дубинський не з’явився на судове засідання, яка стартувало 9 березня у Гаазі.

Про те, як живе та що думає підозрюваний у причетності до катастрофи Boeing MH17, повідомляє AD.

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Дубинський живе в гарному будинку в Ростові-на-Дону з розкішними меблями, каміном, великим акваріумом на кухні та млином в саду,

– йдеться в повідомленні.

Коли його запитали, чи відчуває він занепокоєння у зв'язку з початком судового процесу, Дубинський відповів, що йому від нього "ні холодно, ні жарко", адже "його совість чиста".

"Я знаю, що не можу бути виданий як громадянин Росії. Це гарантує російська конституція. Вона захищає мене", – прокоментував він.

Дубинський також пояснив, чому не планував їхати на суд. За його словами, ніхто з підозрюваних "немає нічого спільного зі збиттям літака".

До слова, у 2019 році у мережі поширили відео, на якому Дубинський разом з іншими ексбойовиками "ДНР" відпочивав у Криму.

Що відомо про Дубинського та інших підозрюваних

Наразі прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам – трьом росіянам і одному громадянинові України:

генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

(Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак; колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову).

(Стрєлкову). полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

(Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску; громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

Суддя зазначив, що один з підозрюваних – колишній "міністр оборони" Ігор Гіркін, заперечує законність рішень нідерландського суду щодо катастрофи. Йому намагалися офіційно вручити повістку за адресою його реєстрації, а також зв'язатися з ним електронно. Тому суддя вважає, що Гіркін свідомо не приїхав до суду.

Основне про судове засідання

Жоден зі звинувачених 9 березня не прийшов на розгляд справи.

9 березня на розгляд справи. На резонансний судовий процес акредитували майже пів тисячі журналістів.

Справа наразі складається із 30 тисяч сторінок .

. Планується, що повний і всебічний розгляд триватиме протягом року.

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Коротко про катастрофу літака MH17

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур, коли його збили на Донбасі неподалік Сніжного. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули .

. Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.



Катастрофа Boeing MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу