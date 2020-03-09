14:28
9 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Суд у справі MH17: родичі загиблих вимагатимуть компенсації у бойовиків

      - Читать новость на русском
      Родичі загиблих у катастрофі MH17 вимагатимуть компенсації / dw.com

      У Нідерландах розпочалося судове засідання у справі Boeing МН17. Частина родичів загиблих у катастрофі повідомила суд, що вимагатиме фінансову компенсацію від бойовиків.

      Відповідне оголошення на початку слухань зробив головний суддя Хендрік Стейнхаюс.

      Зверніть увагу У Нідерландах триває суд у справі Boeing МН17 – відео

      За його словами, до суду надійшли заяви із вимогами про фінансове відшкодування.

      84 родичі загиблих у катастрофі повідомили про вимоги щодо компенсації,
      – зазначив Стейнхаюс.

      Наразі невідомо, громадяни яких держав подали заяви. Деталі вимог оприлюднять незабаром. Однак суддя додав, що такі заяви повинні мати належне обґрунтування.

      Відомо також, що 49 родичів загиблих виступлять під час слухань.

      Важливо! У Гаазі 9 березня почалися судові слухання проти 4 перших підозрюваних у причетності до катастрофи авіалайнера над Донбасом у 2014 році.

      Кому висловили підозру

      На сьогодні прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам – трьом росіянам і одному громадянинові України:

      • колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову).
      • генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;
      • полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;
      • громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

      Суддя зазначив, що один з підозрюваних – колишній "міністр оборони" Ігор Гіркін, заперечує законність рішень нідерландського суду щодо катастрофи. Йому намагалися офіційно вручити повістку за адресою його реєстрації, а також зв'язатися з ним електронно. Тому суддя вважає, що Гіркін свідомо не приїхав до суду.

      Основне про судове засідання

      • Жоден зі звинувачених 9 березня не прийшов на розгляд справи.
      • На резонансний судовий процес акредитували майже пів тисячі журналістів.
      • Справа наразі складається із 30 тисяч сторінок.
      • Планується, що повний і всебічний розгляд триватиме протягом року.

      Читайте також Підозрюваним у справі MH17 пред’являть звинувачення за двома пунктами

      Коротко про катастрофу літака MH17

      • Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур, коли його збили на Донбасі неподалік Сніжного. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.
      • Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.


      Катастрофа Boeing MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Шевченко та жінки: відверто про особисте життя генія
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики авіація Війна на Донбасі Нідерланди Жертви MH17
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:05 Воскресіння Кобзаря, або дивний новий світ
      Михайло Дубинянський
      сьогодні , 12:39 Шевченко та жінки: відверто про особисте життя генія
      Настя Сукач
      сьогодні , 12:00 Чи зможе Україна наздогнати Польщу?
      Анатолій Амелін
      сьогодні , 09:02 Тарас Шевченко: Кобзар, про якого не розповідали у школі
      Євгенія Мазур
      сьогодні , 08:40 Диктатура Мінцифри: дискримінація IT-розробників?
      Олекса Коба
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук