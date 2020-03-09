Суд у справі MH17: родичі загиблих вимагатимуть компенсації у бойовиків

У Нідерландах розпочалося судове засідання у справі Boeing МН17. Частина родичів загиблих у катастрофі повідомила суд, що вимагатиме фінансову компенсацію від бойовиків.

Відповідне оголошення на початку слухань зробив головний суддя Хендрік Стейнхаюс.

Зверніть увагу У Нідерландах триває суд у справі Boeing МН17 – відео

За його словами, до суду надійшли заяви із вимогами про фінансове відшкодування.

84 родичі загиблих у катастрофі повідомили про вимоги щодо компенсації,

– зазначив Стейнхаюс.

Наразі невідомо, громадяни яких держав подали заяви. Деталі вимог оприлюднять незабаром. Однак суддя додав, що такі заяви повинні мати належне обґрунтування.

Відомо також, що 49 родичів загиблих виступлять під час слухань.

Важливо! У Гаазі 9 березня почалися судові слухання проти 4 перших підозрюваних у причетності до катастрофи авіалайнера над Донбасом у 2014 році.

Кому висловили підозру

На сьогодні прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам – трьом росіянам і одному громадянинові України:

колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову).

(Стрєлкову). генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

(Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак; полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

(Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску; громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

Суддя зазначив, що один з підозрюваних – колишній "міністр оборони" Ігор Гіркін, заперечує законність рішень нідерландського суду щодо катастрофи. Йому намагалися офіційно вручити повістку за адресою його реєстрації, а також зв'язатися з ним електронно. Тому суддя вважає, що Гіркін свідомо не приїхав до суду.

Основне про судове засідання

Жоден зі звинувачених 9 березня не прийшов на розгляд справи.

9 березня на розгляд справи. На резонансний судовий процес акредитували майже пів тисячі журналістів.

Справа наразі складається із 30 тисяч сторінок .

. Планується, що повний і всебічний розгляд триватиме протягом року.

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Коротко про катастрофу літака MH17

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур, коли його збили на Донбасі неподалік Сніжного. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули .

. Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.



Катастрофа Boeing MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу