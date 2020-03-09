Суд по делу MH17: родственники погибших будут требовать компенсации у боевиков

В Нидерландах началось судебное заседание по делу Boeing МН17. Часть родственников погибших в катастрофе сообщила суду, что потребует финансовой компенсации от боевиков.

Соответствующее объявление в начале слушаний сделал главный судья Хендрик Стейнхаюс.

Обратите внимание В Нидерландах продолжается суд по делу Boeing МН17 – видео

По его словам, в суд поступили заявления с требованиями о финансовом возмещении.

84 родственников погибших сообщили о требованиях компенсации,

– отметил Стейнхаюс.

Пока неизвестно, граждане каких государств подали заявления. Детали требований обнародуют в ближайшее время. Однако судья добавил, что такие заявления должны иметь надлежащее обоснование.

Известно также, что 49 родственников погибших выступят во время слушаний.

Важно! В Гааге 9 марта начались судебные слушания против 4 первых подозреваемых в причастности к катастрофе авиалайнера над Донбассом в 2014 году.

Кому выразили подозрение

Сегодня прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам – трем россиянам и одному гражданину Украины:

бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову).

(Стрелкову). генерал-майору Сергею Дубинскому ( Хмурому ). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

( ). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет; полковнику Олегу Пулатову ( Гюрзе ). Он ветеран российских ВДВ, его упомянуто в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;

( ). Он ветеран российских ВДВ, его упомянуто в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска; гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".

Судья отметил, что один из подозреваемых – бывший "министр обороны" Игорь Гиркин, отрицает законность решений нидерландского суда относительно катастрофы. Ему пытались официально вручить повестку по адресу его регистрации, а также связаться с ним электронно. Поэтому судья считает, что Гиркин сознательно не приехал в суд.

Основное о судебном заседании

Ни один из обвиняемых 9 марта не пришел на рассмотрение дела.

9 марта не пришел на рассмотрение дела. На резонансный судебный процесс аккредитовали почти пол тысячи журналистов.

Дело пока состоит из 30 тысяч страниц.

Планируется, что полное и всестороннее рассмотрение продлится в течение года.

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Коротко о катастрофе самолета MH17

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял рейс Амстердам – ​​Куала-Лумпур, когда его сбили на Донбассе неподалеку Снежного. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области. Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.



Катастрофа Boeing MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала