Суд по делу MH17: родственники погибших будут требовать компенсации у боевиков
В Нидерландах началось судебное заседание по делу Boeing МН17. Часть родственников погибших в катастрофе сообщила суду, что потребует финансовой компенсации от боевиков.
Соответствующее объявление в начале слушаний сделал главный судья Хендрик Стейнхаюс.
Обратите внимание В Нидерландах продолжается суд по делу Boeing МН17 – видео
По его словам, в суд поступили заявления с требованиями о финансовом возмещении.
84 родственников погибших сообщили о требованиях компенсации,
– отметил Стейнхаюс.
Пока неизвестно, граждане каких государств подали заявления. Детали требований обнародуют в ближайшее время. Однако судья добавил, что такие заявления должны иметь надлежащее обоснование.
Известно также, что 49 родственников погибших выступят во время слушаний.
Важно! В Гааге 9 марта начались судебные слушания против 4 первых подозреваемых в причастности к катастрофе авиалайнера над Донбассом в 2014 году.
Кому выразили подозрение
Сегодня прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам – трем россиянам и одному гражданину Украины:
- бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову).
- генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;
- полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, его упомянуто в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;
- гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".
Судья отметил, что один из подозреваемых – бывший "министр обороны" Игорь Гиркин, отрицает законность решений нидерландского суда относительно катастрофы. Ему пытались официально вручить повестку по адресу его регистрации, а также связаться с ним электронно. Поэтому судья считает, что Гиркин сознательно не приехал в суд.
Основное о судебном заседании
- Ни один из обвиняемых 9 марта не пришел на рассмотрение дела.
- На резонансный судебный процесс аккредитовали почти пол тысячи журналистов.
- Дело пока состоит из 30 тысяч страниц.
- Планируется, что полное и всестороннее рассмотрение продлится в течение года.
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Коротко о катастрофе самолета MH17
- Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял рейс Амстердам – Куала-Лумпур, когда его сбили на Донбассе неподалеку Снежного. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.
- Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области. Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.
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