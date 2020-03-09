Подозреваемый по делу МН17 Дубинский ведет роскошный образ жизни в России, – СМИ

Сергей Дубинский является одним из главных подозреваемых по делу катастрофы MH17. Он ведет роскошный образ жизни в России и не боится судебного заседания. Как и остальные трое подозреваемых, Дубинский не явился на судебное заседание, которое началось 9 марта в Гааге.

О том, как живет и что думает подозреваемый в причастности к катастрофе Boeing MH17, сообщает AD.

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Дубинский живет в хорошем доме в Ростове-на-Дону с роскошной мебелью, камином, большим аквариумом на кухне и мельницей в саду,

– говорится в сообщении.

Когда его спросили, чувствует ли он обеспокоенность в связи с началом судебного процесса, Дубинский ответил, что ему от него "ни холодно, ни жарко", ведь "его совесть чиста".

"Я знаю, что не могу быть выдан как гражданин России. Это гарантирует российская конституция. Она защищает меня", – прокомментировал он.

Дубинский также объяснил, почему не планировал ехать на суд. По его словам, ни у кого из подозреваемых "нет ничего общего со сбиванием самолета".

К слову, в 2019 году в сети распространили видео, на котором Дубинский вместе с другими экс-боевиками "ДНР" отдыхал в Крыму.

Что известно о Дубинском и других подозреваемых

Сегодня прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам – трем россиянам и одному гражданину Украины:

генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

(Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет; бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову).

(Стрелкову). полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, его упомянуто в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;

(Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, его упомянуто в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска; гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".

Судья отметил, что один из подозреваемых – бывший "министр обороны" Игорь Гиркин, отрицает законность решений нидерландского суда относительно катастрофы. Ему пытались официально вручить повестку по адресу его регистрации, а также связаться с ним электронно. Поэтому судья считает, что Гиркин сознательно не приехал в суд.

Основное о судебном заседании

Ни один из обвиняемых 9 марта не пришел на рассмотрение дела.

9 марта на рассмотрение дела. На резонансный судебный процесс аккредитовали почти пол тысячи журналистов.

Дело пока состоит из 30 тысяч страниц .

. Планируется, что полное и всестороннее рассмотрение продлится в течение года.

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Коротко о катастрофе самолета MH17

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял рейс Амстердам – ​​Куала-Лумпур, когда его сбили на Донбассе недалеко от Снежного. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли .

. Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области. Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.



Катастрофа Boeing MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала