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      Дело на 17,6 миллиона гривен: компания Коломойского выиграла суд у "Приватбанка"

      - Читати новину українською
      Игорь Коломойский / apostrophe.ua

      Компания "Арлан", которой владеют бывшие владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 миллиона гривен.

      "Приватбанк" должен заплатить компании "Арлан" эти деньги. Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева.

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      Что известно о долге "Приватбанка" перед компанией Коломойского

      • Долг, о котором идет речь, возник еще до национализации "Приватбанка". Тогда банк взял у Национального банка Украины кредит по рефинансированию.
      • Компания "Арлан" выступила поручителем по этому кредиту, заложив свое имущество.
      • Осенью 2019 года Национальный банк Украины потребовал у "Арлана" деньги по кредиту, поэтому компания подписала с НБУ мировое соглашение, согласившись погасить всю сумму, о которой шла речь.
      • Впоследствии "Арлан" подал в суд на "Приватбанк", чтобы компенсировать выплаченные Нацбанку деньги по кредитам, которые предоставлялись "Приватбанку".
      • Теперь "Приватбанк" может обжаловать это решение суда в апелляции.

      Обратите внимание! Продолжается активная подготовка к рассмотрению дела в Лондоне по иску "Приватбанка", который обвиняет бывших владельцев в мошенничестве и присвоении почти 2 миллиардов долларов. Его полноценное рассмотрение начнется в 2021 году. До тех пор сохраняется всемирной арест на активы олигархов и ограничения в расходах до 20 тысяч фунтов в неделю.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Решение суда Игорь Коломойский Банки Приватбанк
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