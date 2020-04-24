Дело на 17,6 миллиона гривен: компания Коломойского выиграла суд у "Приватбанка"

Компания "Арлан", которой владеют бывшие владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 миллиона гривен.

"Приватбанк" должен заплатить компании "Арлан" эти деньги. Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева.

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Долг, о котором идет речь, возник еще до национализации "Приватбанка". Тогда банк взял у Национального банка Украины кредит по рефинансированию.

Компания "Арлан" выступила поручителем по этому кредиту, заложив свое имущество.

Осенью 2019 года Национальный банк Украины потребовал у "Арлана" деньги по кредиту, поэтому компания подписала с НБУ мировое соглашение, согласившись погасить всю сумму, о которой шла речь.

Впоследствии "Арлан" подал в суд на "Приватбанк", чтобы компенсировать выплаченные Нацбанку деньги по кредитам, которые предоставлялись "Приватбанку".

Теперь "Приватбанк" может обжаловать это решение суда в апелляции.

Обратите внимание! Продолжается активная подготовка к рассмотрению дела в Лондоне по иску "Приватбанка", который обвиняет бывших владельцев в мошенничестве и присвоении почти 2 миллиардов долларов. Его полноценное рассмотрение начнется в 2021 году. До тех пор сохраняется всемирной арест на активы олигархов и ограничения в расходах до 20 тысяч фунтов в неделю.