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      Справа на 17,6 мільйона гривень: компанія Коломойського виграла суд у "Приватбанку"

      -
      Ігор Коломойський / apostrophe.ua

      Компанія "Арлан", якою володіють колишні власники "Приватбанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, виграла у суді проти банку 17,6 мільйона гривень.

      "Приватбанк" має заплатити компанії "Арлан" ці гроші. Про це мовиться у рішенні Господарського суду Києва.

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      Що відомо про борг "Приватбанку" перед компанією Коломойського

      • Борг, про який мовиться, виник ще до націоналізації "Приватбанку". Тоді банк взяв у Національного банку України кредит рефінансування.
      • Компанія "Арлан" виступила поручителем за цим кредитом, заставивши своє майно.
      • Восени 2019 року Національний банк України почав вимагати в "Арлану" гроші за кредитом, тому компанія підписала з НБУ мирову угоду, погодившись погасити всю суму, про яку йшлося.
      • Згодом "Арлан" подав до суду на "Приватбанк", аби компенсувати виплачені Нацбанку гроші за кредитами, які надавалися "Приватбанку".
      • Тепер "Приватбанк" може оскаржити це рішення суду в апеляції.

      Зверніть увагу!  Триває активна підготовка до розгляду справи у Лондоні за позовом "Приватбанку", який звинувачує колишніх власників у шахрайстві і привласненні майже 2 мільярдів доларів. Її повноцінний розгляд почнеться у 2021 році. Доти зберігається всесвітній арешт на активи олігархів і обмеження у витратах до 20 тисяч фунтів на тиждень.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Рішення суду Ігор Коломойський Банки Приватбанк
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