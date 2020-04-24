Справа на 17,6 мільйона гривень: компанія Коломойського виграла суд у "Приватбанку"

Компанія "Арлан", якою володіють колишні власники "Приватбанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, виграла у суді проти банку 17,6 мільйона гривень.

"Приватбанк" має заплатити компанії "Арлан" ці гроші. Про це мовиться у рішенні Господарського суду Києва.

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Що відомо про борг "Приватбанку" перед компанією Коломойського

Борг, про який мовиться, виник ще до націоналізації "Приватбанку". Тоді банк взяв у Національного банку України кредит рефінансування.

Компанія "Арлан" виступила поручителем за цим кредитом, заставивши своє майно.

Восени 2019 року Національний банк України почав вимагати в "Арлану" гроші за кредитом, тому компанія підписала з НБУ мирову угоду, погодившись погасити всю суму, про яку йшлося.

Згодом "Арлан" подав до суду на "Приватбанк", аби компенсувати виплачені Нацбанку гроші за кредитами, які надавалися "Приватбанку".

Тепер "Приватбанк" може оскаржити це рішення суду в апеляції.

Зверніть увагу! Триває активна підготовка до розгляду справи у Лондоні за позовом "Приватбанку", який звинувачує колишніх власників у шахрайстві і привласненні майже 2 мільярдів доларів. Її повноцінний розгляд почнеться у 2021 році. Доти зберігається всесвітній арешт на активи олігархів і обмеження у витратах до 20 тисяч фунтів на тиждень.