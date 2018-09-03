Дело налоговиков Клименко не передают в суд: детали

Дело налоговиков Клименко как минимум несколько раз использовали для шантажа и обысков у тех, кто попал в немилость военной прокуратуры. А все конфискованное имущество якобы и не конфисковано.

Чтобы вертолетами привезти в Киев более двух десятков подозреваемых – потратили более 330 тысяч гривен. Это одна из самых масштабных спецопераций времен независимости.

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Огромная схема, в которую привлекли каждого украинца. Потому что у каждого фактически из кармана украли несколько сотен долларов. Под законным прикрытием. Именно так можно описать так называемое дело "налоговиков Клименко". Ведь по подсчетам прокуратуры из государственного бюджета украли более чем 104 миллиарда гривен.

В течение 2011-2013 годов экс-министр доходов и сборов Клименко создал ряд офшоров на Британских, Виргинских островах, Кипре, Лихтенштейне. Введенные через преступные схемы с налоговых площадок – государственные средства, были легализованы Клименко и нанятыми им адвокатами, а также соучастниками, в европейских банках,

подчеркнул главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Доказательств схем Клименко нашли так много, что расписали их на более 1200 томов! Чтобы скопировать их для всех участников процесса в прокуратуре даже выделили отдельные ксероксы.

В деле налоговиков Клименко 52 подозреваемых, 27 из них задержали в 2017 году, других объявили в розыск. Это бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, руководители региональных налоговых и еще несколько десятков чиновников. Силовики провели обыски в 15 областях и заявили – конфисковали имущества и наличности на более 888 миллионов гривен. Вот только уже сейчас в национальном агентстве по управлению активами, что должно было бы управлять добром, нам ответили – ничего из тогда изъятого у них нет.

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И это через год. За решеткой тоже никого нет. Кто-то вышел под залог, у кого завершился срок содержания под стражей. Двое фигурантов получили приговоры – признали вину, заплатили 26 миллионов на двоих и все. Когда правоохранителей обвиняют в медлительности и нерезультативности, военный прокурор реагирует эмоционально.

Мы пользуемся европейскими стандартами судопроизводства. Общество ратует сейчас за неотвратимость, скорость расследования, осуждения и самое главное – приговоров,

– отметил Анатолий Матиос.

А вот отвечать на вопросы 24 канала Анатолий Матиос вообще отказался.

Сейчас дело налоговиков все же завершили расследовать. Следующая стадия – ознакомление с материалами. Перечитать более тысячи томов должны подозреваемые и более ста их адвокатов. Это может занять немало времени. Однако после рассмотрения суда. И тут уже возникает новый вопрос: где рассматривать дело, в котором более полутора сотен участников процесса?

Случаев такого количества подсудимых одновременно и такого количества защитников у нас еще не было. Но я думаю, в этом случае мы разберемся,

– отметил глава управления Государственной судадминистрации Киева Александр Симоковский.

Вот только если учесть время на изучение дела, то у защиты есть еще немало времени. Поэтому неизвестно что еще "потеряется" до реального судебного процесса. А пока тот же Александр Клименко может развивать из России свою украинскую партию и рассказывать на вебинарах "как правильно делить бюджет".