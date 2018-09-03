19:18
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Дело налоговиков Клименко не передают в суд: детали

16 Читати новину українською

Дело налоговиков Клименко как минимум несколько раз использовали для шантажа и обысков у тех, кто попал в немилость военной прокуратуры. А все конфискованное имущество якобы и не конфисковано.

Чтобы вертолетами привезти в Киев более двух десятков подозреваемых – потратили более 330 тысяч гривен. Это одна из самых масштабных спецопераций времен независимости.

Читайте также: Мэра Ужгорода подозревают в двух преступлениях

Огромная схема, в которую привлекли каждого украинца. Потому что у каждого фактически из кармана украли несколько сотен долларов. Под законным прикрытием. Именно так можно описать так называемое дело "налоговиков Клименко". Ведь по подсчетам прокуратуры из государственного бюджета украли более чем 104 миллиарда гривен.

В течение 2011-2013 годов экс-министр доходов и сборов Клименко создал ряд офшоров на Британских, Виргинских островах, Кипре, Лихтенштейне. Введенные через преступные схемы с налоговых площадок – государственные средства, были легализованы Клименко и нанятыми им адвокатами, а также соучастниками, в европейских банках,
подчеркнул главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Доказательств схем Клименко нашли так много, что расписали их на более 1200 томов! Чтобы скопировать их для всех участников процесса в прокуратуре даже выделили отдельные ксероксы.

В деле налоговиков Клименко 52 подозреваемых, 27 из них задержали в 2017 году, других объявили в розыск. Это бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, руководители региональных налоговых и еще несколько десятков чиновников. Силовики провели обыски в 15 областях и заявили – конфисковали имущества и наличности на более 888 миллионов гривен. Вот только уже сейчас в национальном агентстве по управлению активами, что должно было бы управлять добром, нам ответили – ничего из тогда изъятого у них нет.

Читайте также: Жену и сына израильского премьера подозревают в коррупции

И это через год. За решеткой тоже никого нет. Кто-то вышел под залог, у кого завершился срок содержания под стражей. Двое фигурантов получили приговоры – признали вину, заплатили 26 миллионов на двоих и все. Когда правоохранителей обвиняют в медлительности и нерезультативности, военный прокурор реагирует эмоционально.

Мы пользуемся европейскими стандартами судопроизводства. Общество ратует сейчас за неотвратимость, скорость расследования, осуждения и самое главное – приговоров,
– отметил Анатолий Матиос.

А вот отвечать на вопросы 24 канала Анатолий Матиос вообще отказался.

Сейчас дело налоговиков все же завершили расследовать. Следующая стадия – ознакомление с материалами. Перечитать более тысячи томов должны подозреваемые и более ста их адвокатов. Это может занять немало времени. Однако после рассмотрения суда. И тут уже возникает новый вопрос: где рассматривать дело, в котором более полутора сотен участников процесса?

Случаев такого количества подсудимых одновременно и такого количества защитников у нас еще не было. Но я думаю, в этом случае мы разберемся,
– отметил глава управления Государственной судадминистрации Киева Александр Симоковский.

Вот только если учесть время на изучение дела, то у защиты есть еще немало времени. Поэтому неизвестно что еще "потеряется" до реального судебного процесса. А пока тот же Александр Клименко может развивать из России свою украинскую партию и рассказывать на вебинарах "как правильно делить бюджет".

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новости Украины Коррупция Деньги Криминальные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Ликвидация Захарченко: какой сценарий готовит Кремль для Украины?
сегодня, 19:01 Ликвидация Захарченко: какой сценарий готовит Кремль для Украины?
Інна Жолобович
ТОП-3 игры августа 2018: обзор Far Cry 5, Strange Brigade и God of War 4
сегодня, 18:02 ТОП-3 игры августа 2018: обзор Far Cry 5, Strange Brigade и God of War 4
Анастасія Можаровська
Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
сегодня, 17:01 Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
Богдан Яременко
Предвестник эскалации на Донбассе: западные СМИ об убийстве Захарченко и его последствиях
сегодня, 16:58 Предвестник эскалации на Донбассе: западные СМИ об убийстве Захарченко и его последствиях
Олександра Кравчук
Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
сегодня, 16:00 Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
Вікторія Войціцька
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Переходный период" для ФЛП: налоги могут отложить
 10 января 2017 , 15:15
Крымский мост: оккупанты хвастаются проездом беспилотных автомобилей на автоподходах к мосту
 8 мая , 09:34
Как нужно провожать футбольных легенд. 10 трогательных историй на заметку "Динамо"
 22 декабря 2016 , 14:10
Роналду кардинально сменил имидж после победы в Лиге чемпионов, шокировав фанатов
 4 июня 2017 , 19:38
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук