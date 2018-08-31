Жену и сына израильского премьера подозревают в коррупции

Жену и сына премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на израильскую полицию.

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Отмечается, что члены семьи Нетаньяху подозреваются в получении взятки в рамках дела о коррупционных связях приближенных к премьеру лиц с руководством местной телекоммуникационной компании "Безек".

Израильские СМИ сообщают, что главу израильского правительства допрашивали полицейские и члены израильской комиссии по ценным бумагам в течение четырех часов в его резиденции.

Следствие пришло к выводу, что жена и сын израильского премьера получили взятку.

Напомним, ранее жене Биньямина Нетаньяху Саре предъявили обвинения в мошенничестве и нецелевом расходовании государственных средств.