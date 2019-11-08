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      Дело Насирова начали рассматривать в Антикоррупционном суде

      29 Читати новину українською
      Роман Насиров
      Роман Насиров / sfs.gov.ua

      Высший антикоррупционный суд в пятницу провел подготовительное заседание по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Обвинение экс-руководителю ГФС зачитывали два года.

      Обвинительный акт начнут зачитывать 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба САП.

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      Поскольку один из адвокатов не пришел на заседание, а обвиняемый отказался слушать обвинительный акт без него, судебное разбирательство было отложено.

      Отметим, что в Шевченковском суде Киева дело Насирова слушали больше двух лет. Адвокаты требовали зачитывать обвинительный акт, состоявший из 774 страниц, в полном объеме.

      В чем именно подозревают Романа Насирова? Экс-главу ГФС подозревают в принятии ряда незаконных решений относительно рассрочки рентных платежей на сумму более 2 миллиардов гривен для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.

      Сам Насиров уверял, что таким образом "смог детенизировать часть сбора налогов и заработать государству 170 миллиардов гривен".

      Во время следственных действий также было выяснено, что кроме украинского паспорта у главного фискала есть и паспорт гражданина Великобритании.

      blog_ava
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коррупция Новости политики Роман Насиров Государственная фискальная служба Антикоррупционный суд
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