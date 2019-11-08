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      Справу Насірова почали розглядати в Антикорупційному суді

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      Роман Насіров
      Роман Насіров / sfs.gov.ua

      Вищий антикорупційний суд у п'ятницю провів підготовче засідання у справі ексглави Державної фіскальної служби Романа Насірова. Обвинувачення ексочільнику ДФС зачитували два роки.

      Обвинувальний акт почнуть зачитувати 19 листопада. Про це повідомляє пресслужба САП.

      Варто знати: Насіров і Роттердам+: які справи розглядатиме Антикорупційний суд

      Оскільки один із адвокатів не прийшов на засідання, а обвинувачений відмовився слухати обвинувальний акт без нього, судовий розгляд було відкладено.

      Відзначимо, що у Шевченківському суді Києва справу Насірова слухали більше двох років. Адвокати вимагали зачитувати обвинувальний акт, що складався із 774 сторінок у повному обсязі.

      У чому саме підозрюють Романа Насірова?Ексголову ДФС підозрюють в ухваленні низки незаконних рішень щодо розтермінування рентних платежів на суму у понад 2 мільярди гривень для компаній, підконтрольних нардепу-втікачу Олександру Онищенку.

      Сам Насіров запевняв, що таким чином "зміг детінізувати частину збору податків і заробити державі 170 мільярдів гривень".

      Під час слідчих дій також було з'ясовано, що окрім українського паспорта у головного фіскала є і паспорт громадянина Великої Британії.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Роман Насіров Антикорупційний суд Корупція Державна фіскальна служба
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