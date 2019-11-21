17:29
21 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Russo Turisto в Сирии. Профессор Жириновский
      Вєсті Кремля
      22:03, 20 ноября
      Вести.UA: Зеленский начал верить в суеверия. Скабеева о переселении во Львов
      Вєсті.UA
      20:07, 20 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

      Дело Нели Штепы: прокуратура просит взять ее под домашний арест

      43 Читати новину українською
      Неля Штепа / rada5.com

      Суд в Харькове продолжит заседание по делу бывшей городской головы Славянска Нели Штепы 18 декабря. Ее обвиняют в сепаратизме.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката Александра Шадрина.

      К теме: Бывшая городская глава Славянска Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ против Украины

      По его словам, защита Штепы просит время для ознакомления с ходатайством. Именно поэтому заседание суда перенесли.

      Отметим, что 24 октября Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу Нели Штепы. Украину обязали выплатить ей 3600 евро.

      Согласно постановлению суда Украины в течение трех месяцев должна выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро возмещения судебных издержек.

      Стоит отметить, что принятое ЕСПЧ решение Украина обжаловать не сможет.

      В суде Штепа жаловалась на:

      • ненадлежащее физическое и психологическое обращение с ней во время содержания под стражей;
      • плохие условия содержания;
      • отсутствие доступа к необходимому медицинскому обслуживанию во время содержания.

      Она также утверждала, что украинские суды предвзято и безосновательно приняли решение о заключении ее под стражу и о продлении содержания, а содержание под стражей до начала судебного разбирательства было безосновательно длительным.

      Коротко о деле Нели Штепы

      СБУ начала следствие против Нели Штепы в апреле, арестовали ее в июле 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина ввести войска в Славянск под принуждением террористов. Свое интервью российским пропагандистским каналам назвала сделанным "под дулом автомата".

      За время рассмотрения дело Штепы изменило 5 районных судов и 11 составов суда. Подсудимая дальше настойчиво заявляет о своей невиновности. В случае признания судом вины Штепы ей грозит пожизненное заключение.

      Подробно о том, кто такая Неля Штепа – в материале 24 канала

      Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
      сегодня
      32852
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Славянск Неля Штепа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Справа Порошенка як капкан для влади
      сегодня , 17:00 Справа Порошенка як капкан для влади
      Наталя Ромашова 432
      Сколько платит за коммунальные услуги министр энергетики Оржель: интервью с чиновником
      сегодня , 16:45 Сколько платит за коммунальные услуги министр энергетики Оржель: интервью с чиновником
      Альона Чернецька 103
      Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      19 ноября , 13:17 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      336
      Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      сегодня , 16:05 Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      Павло Казарін 325
      Гідність сильніша за кулі: Супрун про схожість між Україною та Гонконгом сьогодні
      сегодня , 15:00 Гідність сильніша за кулі: Супрун про схожість між Україною та Гонконгом сьогодні
      Блог Соцмережі 813
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук