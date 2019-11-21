Дело Нели Штепы: прокуратура просит взять ее под домашний арест

Суд в Харькове продолжит заседание по делу бывшей городской головы Славянска Нели Штепы 18 декабря. Ее обвиняют в сепаратизме.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката Александра Шадрина.

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По его словам, защита Штепы просит время для ознакомления с ходатайством. Именно поэтому заседание суда перенесли.

Отметим, что 24 октября Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу Нели Штепы. Украину обязали выплатить ей 3600 евро.

Согласно постановлению суда Украины в течение трех месяцев должна выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро возмещения судебных издержек.

Стоит отметить, что принятое ЕСПЧ решение Украина обжаловать не сможет.

В суде Штепа жаловалась на:

ненадлежащее физическое и психологическое обращение с ней во время содержания под стражей;

плохие условия содержания;

отсутствие доступа к необходимому медицинскому обслуживанию во время содержания.

Она также утверждала, что украинские суды предвзято и безосновательно приняли решение о заключении ее под стражу и о продлении содержания, а содержание под стражей до начала судебного разбирательства было безосновательно длительным.

Коротко о деле Нели Штепы

СБУ начала следствие против Нели Штепы в апреле, арестовали ее в июле 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина ввести войска в Славянск под принуждением террористов. Свое интервью российским пропагандистским каналам назвала сделанным "под дулом автомата".

За время рассмотрения дело Штепы изменило 5 районных судов и 11 составов суда. Подсудимая дальше настойчиво заявляет о своей невиновности. В случае признания судом вины Штепы ей грозит пожизненное заключение.

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