Справа Нелі Штепи: прокуратура просить взяти її під домашній арешт

Суд у Харкові продовжить засідання у справі колишньої міської голови Слов'янська Нелі Штепи 18 грудня. Її обвинувачують у сепаратизмі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на адвоката Олександра Шадріна.

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За його словами, захист Штепи просить час для ознайомлення з клопотанням. Саме тому засідання суду перенесли.

Відзначимо, що 24 жовтня Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі Нелі Штепи. Україну зобов'язали виплатити їй 3600 євро.

Згідно з постановою суду Україна протягом трьох місяців має виплатити Штепі 2600 євро моральної компенсації й 1000 євро відшкодування судових витрат.

Варто зазначити, що ухвалене ЄСПЛ рішення Україна оскаржити не зможе.

У Суді Штепа скаржилася на:

неналежне фізичне і психологічне поводження з нею під час тримання під вартою;

погані умови утримання;

відсутність доступу до необхідного медичного обслуговування під час утримання.

Вона також стверджувала, що українські суди упереджено та безпідставно ухвалили рішення про взяття її під варту та про продовження утримання, а тримання під вартою до початку судового розгляду було безпідставно тривалим.

Коротко про справу Нелі Штепи

СБУ розпочало слідство проти Нелі Штепи у квітні, арештували її у липні 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна ввести війська до Слов'янська під примусом терористів. Своє інтерв'ю російським пропагандистським каналам назвала зробленим "під дулом автомата".

За час розгляду справу Штепи змінило 5 районних судів і 11 складів суду. Підсудна далі наполегливо заявляє про свою невинність. У випадку визнання судом вини Штепи їй загрожує довічне ув'язнення.

Детально про те, хто така Неля Штепа – у матеріалі 24 каналу