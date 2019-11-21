17:38
21 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Russo Turisto у Сирії. Професор Жиріновський
      Вєсті Кремля
      21:57, 20 листопада
      Вєсті.UA: Зеленський почав вірити у забобони. Скабєєва про переселення до Львова
      Вєсті.UA
      19:20, 20 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Справа Нелі Штепи: прокуратура просить взяти її під домашній арешт

      1232 Читать новость на русском
      Неля Штепа / rada5.com

      Суд у Харкові продовжить засідання у справі колишньої міської голови Слов'янська Нелі Штепи 18 грудня. Її обвинувачують у сепаратизмі.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на адвоката Олександра Шадріна.

      До теми: Колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа виграла справу в ЄСПЛ проти України

      За його словами, захист Штепи просить час для ознайомлення з клопотанням. Саме тому засідання суду перенесли.

      Відзначимо, що 24 жовтня Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі Нелі Штепи. Україну зобов'язали виплатити їй 3600 євро.

      Згідно з постановою суду Україна протягом трьох місяців має виплатити Штепі 2600 євро моральної компенсації й 1000 євро відшкодування судових витрат.

      Варто зазначити, що ухвалене ЄСПЛ рішення Україна оскаржити не зможе.

      У Суді Штепа скаржилася на:

      • неналежне фізичне і психологічне поводження з нею під час тримання під вартою;
      • погані умови утримання;
      • відсутність доступу до необхідного медичного обслуговування під час утримання.

      Вона також стверджувала, що українські суди упереджено та безпідставно ухвалили рішення про взяття її під варту та про продовження утримання, а тримання під вартою до початку судового розгляду було безпідставно тривалим.

      Коротко про справу Нелі Штепи

      СБУ розпочало слідство проти Нелі Штепи у квітні, арештували її у липні 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна ввести війська до Слов'янська під примусом терористів. Своє інтерв'ю російським пропагандистським каналам назвала зробленим "під дулом автомата".

      За час розгляду справу Штепи змінило 5 районних судів і 11 складів суду. Підсудна далі наполегливо заявляє про свою невинність. У випадку визнання судом вини Штепи їй загрожує довічне ув'язнення.

      Детально про те, хто така Неля Штепа – у матеріалі 24 каналу

      Як варити рис: рецепт правильного приготування
      сьогодні
      12524
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Неля Штепа Слов'янськ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Справа Порошенка як капкан для влади
      сьогодні , 17:00 Справа Порошенка як капкан для влади
      Наталя Ромашова 531
      Скільки платить за комунальні послуги міністр енергетики Оржель: інтерв'ю з урядовцем
      сьогодні , 16:45 Скільки платить за комунальні послуги міністр енергетики Оржель: інтерв'ю з урядовцем
      Альона Чернецька 1685
      Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      19 листопада , 13:17 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      2100
      Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      сьогодні , 16:05 Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      Павло Казарін 757
      Гідність сильніша за кулі: Супрун про схожість між Україною та Гонконгом сьогодні
      сьогодні , 15:00 Гідність сильніша за кулі: Супрун про схожість між Україною та Гонконгом сьогодні
      Блог Соцмережі 823
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук