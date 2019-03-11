Дело о скифском золоте: когда суд Амстердама примет решение о возвращении сокровищ

Апелляционный суд в Амстердаме должен принять решение о возврате скифского золота ровно через три месяца, 11 июня. Такую дату нидерландские судьи назвали, правда, ориентировочно.

24 канал сообщал, что 11 марта суд в Амстердаме начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма относительно решения о возвращении в Украину скифского золота. Защищать собственность Украины в Амстердам вылетел мощный десант – представители министерства юстиции, культуры, внутренних дел и работники музея истории Украины, где и должны храниться экспонаты, пока Крым не будет деоккупирован.

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Это дело уже становится классикой гибридной войны, когда демократические инструменты используются в манипулятивных целях. Дело скифского золота для россиян, контролирующих крымские музеи, является элементом когнитивной войны. Они "выжимают" все медийные соки и создают образ победоносных борцов за "своих" и "справедливость",

– считает первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, Россия осознает слабость своей правовой позиции и выбирает по делу о скифском золоте иную тактику. В ней их "победа" оценивается не фактом возвращения артефактов в Крым, а фактом затягивания процесса их возвращения в Киев.

Так, апелляционный суд Амстердама выбрал 11 июня 2019 года ориентировочной датой объявления решения по делу о скифском золоте.

В чем суть дела о скифском золоте? В 2014 году в музее Алларда Пирсона в Амстердаме организовали выставку под названием "Крым – золотой остров в Черном море". Собрали экспонаты из четырех крымских музеев и киевского Музея исторических драгоценностей Украины. Пока любовались сокровищами за рубежом – Россия аннексировала полуостров.



19 экспонатов, среди которых золотой скифский шлем и золотой скифский меч, вернули в киевский музей сразу же после закрытия выставки. А полтысячи экспонатов из крымских музеев уже 5 лет находятся в Нидерландах.



Из-за того, что ни одна цивилизованная страна не признала оккупацию Крыма, встал вопрос, куда возвращать экспонаты. Россия, традиционно, позарились на чужое. Несмотря на то, что суд решил вернуть сокровища Украине, так называемые представители "крымских музеев" не теряют надежды отстоять их в апелляционном суде.