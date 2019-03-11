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      Справа про скіфське золото: коли суд Амстердама прийме рішення щодо повернення скарбів

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      Коли скіфське золото віддадуть Україні
      Коли скіфське золото віддадуть Україні / Фото із експозиції у Нідерландах

      Апеляційний суд в Амстердамі має прийняти рішення щодо повернення скіфського золота рівно через три місяці, 11 червня. Таку дату нідерландські судді назвали, щоправда, орієнтовною.

      24 канал повідомляв, що 11 березня суд в Амстердамі розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму щодо рішення про повернення в Україну скіфського золота. Захищати власність України до Амстердама вилетів потужний десант – представники міністерства юстиції, культури, внутрішніх справ та працівники музею історії України, де і мають зберігатися експонати, поки Крим не буде деокуповано.

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      Ця справа вже стає класикою гібридної війни, коли демократичні інструменти використовуються в маніпулятивних цілях. Справа скіфського золота для росіян, які контролюють кримські музеї, є елементом когнітивної війни. Вони "вичавлюють" всі медійні соки і створюють образ переможних борців за "своїх" і "справедливість",
      – вважає перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

      За її словами, Росія усвідомлює слабкість своєї правової позиції і вибирає у справі про скіфське золото іншу тактику. У ній їх "перемога" оцінюється не фактом повернення артефактів в Крим, а фактом затягування процесу їх повернення до Києва.

      Так, апеляційний суд Амстердама вибрав 11 червня 2019 року орієнтовною датою оголошення рішення у справі про скіфське золото.

      В чому суть справи про скіфське золото? У 2014 році в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі організували виставку під назвою "Крим – золотий острів у Чорному морі". Зібрали експонати з чотирьох кримських музеїв та київського Музею історичних коштовностей України. Поки скарбами милувалися за кордоном – Росія анексувала півострів.

      19 експонатів, серед яких золотий скіфський шолом та золотий скіфський меч, повернули до київського музею одразу ж після закриття виставки. А півтисячі експонатів із кримських музеїв вже 5 років перебувають у Нідерландах.

      Через те, що жодна цивілізована країна не визнала окупації Криму, постало питання, куди повертати експонати. Росія, традиційно, зазіхнули на чуже. Попри те, що суд вирішив повернути скарби Україні, так звані представники "кримських музеїв" не втрачають надії відстояти їх в апеляційному суді.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Історія Нідерланди Судді Анексія Криму Кабінет Міністрів України Міністерство інформаційної політики Міністерство культури України
      Джерело: 24 Канал
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