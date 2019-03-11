Доля скіфського золота: суд Амстердаму розпочав розгляд апеляції

Апеляційний суд Амстердаму 11 березня вирішить долю скіфського золота, що експонувалося 5 років тому в музеї Алларда Пірсона в столиціi Нідерландів.

Захищати власність України до Амстердама вилетів потужний десант – представники міністерства юстиції, культури, внутрішніх справ та працівники музею історії України, де і мають зберігатися експонати, поки Крим не буде деокуповано.

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В чому суть справи про скіфське золото?

У 2014 році в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі організували виставку під назвою "Крим – золотий острів у Чорному морі". Зібрали експонати з чотирьох кримських музеїв та київського Музею історичних коштовностей України. Поки скарбами милувалися за кордоном – Росія окупувала півострів.

19 експонатів, серед яких золотий скіфський шолом та золотий скіфський меч, повернули до київського музею одразу ж після закриття виставки. А півтисячі експонатів з кримських музеїв на п'ять років залягли у коробках.



Скіфський шолом



Скіфський меч​

Через те, що жодна цивілізована країна не визнала окупації Криму, постало питання, куди повертати експонати. Росіяни, традиційно, зазіхнули на чуже. Попри те, що суд вирішив повернути скарби Україні, не втрачають надії відстояти їх в апеляційному суді.