Неправомірні розкопки та фальшиві археологи: у Криму знищують Ханський палац

У соціальних мережах з'явилися фото та відео, де зображені розкопки на території комплексу Ханського палацу в Бахчисараї. Експерти стверджують, що такі дії загрожують знищенню цінної історичної споруди.

Відповідні фотодокази розмістив колишній голова Рескомнацу Криму Едем Дудаков. Розкопки ведуться на кладовищі ханів, зі східного боку Ханської мечеті, повідомляє "Крим. Реалії".

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Дудаков написав у Facebook, що за археологічне дослідження відповідає Валерій Науменко. Він раніше був директором Бахчисарайського історико-культурного заповідника і навіть публікував викривальні статті про "чорних археологів", які своїми металошукачами завдавали непоправної шкоди історичним фактам.

Активіст стверджує, що тендеру на конкретні роботи може не бути, а розкопки на території палацу включили як один з видів діяльності "реконструкції" об'єкта.

"Наймані працівники не володіють необхідними знаннями у сфері проведення розкопок. Для роботи використовують переважно лопати, а не спеціальні інструменти. Багато артефактів звалюють в купу без будь-якої фіксації", – пояснив активіст Едем Дудаков.

В культурній сфері працюють більше спеціальними щітками та скріпками. Знайдене фіксується на камеру і тільки потім витягується. Проте на опублікованому відео добре помітно, що копач орудує лопатою так, як на городі картоплю копає,

– розповів Едем Дудаков.

Такі дії некомпетентних працівників можуть пошкодити артефакти або викинути їх разом з ґрунтом на звалище. Ці "археологи" можуть завдати шкоди унікальним історичним спорудам, наприклад, надгробним плитам, частина яких вже виявилася засипана ґрунтом з місця розкопок.

Чим відомий Ханський палац?Бахчисарайський ханський палац – колишня резиденція кримських ханів, який входить до складу Бахчисарайського історико-культурного заповідника. Єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури.



Ханський палац розташований на лівому березі річки Чурук-Су й був збудований як родова резиденція династії кримського хана Герай. З 1532 року до 1783 року палац був центром політичного, духовного і культурного життя держави кримських татар.