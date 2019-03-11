Неправомерные раскопки и фальшивые археологи: в Крыму уничтожают Ханский дворец

В социальных сетях появились фото и видео, где изображены раскопки на территории комплекса Ханского дворца в Бахчисарае. Эксперты утверждают, что такие действия угрожают уничтожению ценной исторической постройки.

Соответствующие фотодоказательства разместил бывший председатель Рескомнаца Крыма Эдем Дудаков. Раскопки ведутся на кладбище ханов, с восточной стороны Ханской мечети, сообщает "Крым. Реалии".

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Дудаков написал в Facebook, что за археологическое исследование отвечает Валерий Науменко. Он ранее был директором Бахчисарайского историко-культурного заповедника и даже публиковал разоблачительные статьи о "черных археологах", которые своими металлоискателями наносили непоправимый вред историческим фактам.

Активист утверждает, что тендера на конкретные работы может не быть, а раскопки на территории дворца включили как один из видов деятельности "реконструкции" объекта.

"Наемные работники не обладают необходимыми знаниями в области проведения раскопок. Для работы используют преимущественно лопаты, а не специальные инструменты. Многие артефакты сваливают в кучу без всякой фиксации", – пояснил активист Эдем Дудаков.

В культурной сфере работают больше специальными щетками и скрепками. Найденое фиксируется на камеру и только потом вытягивается. Однако в опубликованном видео хорошо заметно, что копатель орудует лопатой так, как на огороде картошку копает,

– рассказал Эдем Дудаков.

Такие действия некомпетентных работников могут повредить артефакты или выбросить их вместе с почвой на свалку. Эти "археологи" могут нанести вред уникальным историческим сооружениям, например, надгробным плитам, часть которых уже оказалась засыпана грунтом с места раскопок.

Чем известен Ханский дворец?Бахчисарайский ханский дворец – бывшая резиденция крымских ханов, которая входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры.



Ханский дворец расположен на левом берегу реки Чурук-Су и был построен как родовая резиденция династии крымского хана Гирей. С 1532 года по 1783 год замок был центром политической, духовной и культурной жизни государства крымских татар.