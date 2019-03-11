Судьба скифского золота: суд Амстердама начал рассмотрение апелляции

Апелляционный суд Амстердама 11 марта решит судьбу скифского золота, которое экспонировалось 5 лет назад в музее Алларда Пирсона в столице Нидерландов.

Защищать собственность Украины в Амстердам вылетел мощный десант – представители министерства юстиции, культуры, внутренних дел и работники музея истории Украины, где и должны храниться экспонаты, пока Крым не будет деоккупирован.

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В чем суть дела о скифском золоте?

В 2014 году в музее Алларда Пирсона в Амстердаме организовали выставку под названием "Крым – золотой остров в Черном море". Собрали экспонаты из четырех крымских музеев и киевского Музея исторических драгоценностей Украины. Пока любовались сокровищами за рубежом – Россия оккупировала полуостров.

19 экспонатов, среди которых золотой скифский шлем и золотой скифский меч, вернули в киевский музей сразу же после закрытия выставки. А полтысячи экспонатов из крымских музеев на пять лет залегли в коробках.

Скифский шлем

Скифский меч​

Из-за того, что ни одна цивилизованная страна не признала оккупации Крыма, встал вопрос, куда возвращать экспонаты. Россияне, традиционно, позарились на чужое. Несмотря на то, что суд решил вернуть сокровища Украине, не теряют надежды отстоять их в апелляционном суде.