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Дело Пола Манафорта: как украинцы из своих карманов пополнят американский бюджет

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Пол Манафорт
Пол Манафорт / Фото из открытых источников

В Америке набирает обороты громкий судебный процесс над Полом Манафортом. Там решается будущее не только американского политтехнолога, но и показано все коррупционное нутро украинской политики.

Об этом в своем блоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко.

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По его словам, суд над Манафортом стал настоящим источником информации об украинской политике последнего десятилетия. В своих рекомендациях технолог подробно прописывал все роли, которые должны были выполнять его клиенты во время выборов, а те как дети послушно делали то, что им говорили. Например, когда регионалы выдвигали кандидата в президенты в 2009 году, Манафорт даже определял, кто и на каком языке будет выступать Азаров – на русском, Янукович – украинском. Таким образом раскручивался тезис "Партии регионов" о двуязычии.

Кроме того, в документах команды Манафорта содержались призывы активнее разыгрывать карту антисемитизма партии "Свобода", чтобы Янукович мог противопоставить себя им как умеренный политик. В своей записке Януковичу за январь 2013 года, то есть за год до смены власти, Манафорт назвал ответственных за американское направление,
– отметил Лещенко.

Нардеп рассказал, что украинская штаб-квартира Манафорта, откуда он руководил политическими стратегиями на протяжении десятилетия, была расположена на улице Софийской, в шаге от Майдана Независимости. Сегодня там магазин одежды и обуви по демпинговым ценам – конфиската. К категории конфиската теперь может попасть и многочисленная недвижимость, а также предметы роскоши, нажитые Манафортом за годы сотрудничества с Януковичем.

"Особое ирония в том, что если Манафорт от всего избавится, то его имущество пополнит американский бюджет, а не украинский, хотя рассчитывались с Манафортом деньгами, которые украинские кланы вынимали из украинской же экономики", – подчеркнул Сергей Лещенко.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 14 августа 2018

 

Теги: Новости Украины Видеоблоги Новости США Виктор Янукович Пол Манафорт
Источник: 24 канал
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