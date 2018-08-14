Справа Пола Манафорта: як українці зі своїх кишень поповнять американський бюджет

В Америці набирає обертів гучний судовий процес над Полом Манафортом. Там вирішується майбутнє не тільки американського політтехнолога, а й показано все корупційне нутро української політики.

Про це у своєму блозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко.

Читайте також: Манафорт отримав у кредит 16 мільйонів доларів, пообіцявши роботу в команді Трампа

За його словами, суд над Манафортом став справжнім джерелом інформації про українську політику останнього десятиліття. У своїх рекомендаціях технолог детально прописував всі ролі, які мали виконувати його клієнти під час виборів, а ті як діти слухняно робили те, що їм казали. Наприклад, коли регіонали висували кандидата в президенти в 2009 році, Манафорт навіть визначав, хто і якою мовою виступатиме: Азаров — російською, Янукович — українською. Таким чином розкручувалася теза "Партії регіонів" про двомовність.

Окрім того, в документах команди Манафорта містилися заклики активніше розігрувати карту антисемітизму партії "Свобода", щоб Янукович міг протиставити себе ним як поміркований політик. У своїй записці Януковичу за січень 2013 року, тобто за рік до зміни влади, Манафорт назвав відповідальних за американський напрям,

– зазначив Лещенко.

Нардеп розповів, що українська штаб-квартира Манафорта, звідки він керував політичними стратегіями впродовж десятиліття, була розташована на вулиці Софійській, за крок від Майдану Незалежності. Сьогодні там магазин одягу і взуття за демпінговими цінами — конфіскату. До категорії конфіскату тепер може потрапити і численна нерухомість, а також предмети розкоші, нажиті Манафортом за роки співпраці з Януковичем.

"Особлива іронія в тому, що якщо Манафорт усього позбудеться, то його майно поповнить американський бюджет, а не український, хоча розраховувалися з Манафортом грошима, які українські клани виймали з української ж економіки", – наголосив Сергій Лещенко.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 14 серпня 2018