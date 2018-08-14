Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні

В Америці набирає обертів гучний судовий процес над Полом Манафортом. Там вирішується майбутнє не тільки американського політтехнолога, а й показано все корупційне нутро української політики.

На лаві підсудних у штаті Вірджинія опинився Пол Манафорт – начальник штабу Дональда Трампа, який міг стати другим за впливовістю людиною Америки, сірим кардиналом Білого дому. Але сьогодні йому світить перспектива провести залишок життя у в'язниці.

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Таке неможливо уявити в Україні – і ще один раз привід переконатися, як виглядає справжнє правосуддя, а не корумпована система, яку десятиліттями будували в Україні різні по назвам, але однакові по своїй суті олігархічні клани.

В Америці Манафорт звинувачується в злочинах, які можна легко інкримінувати будь-якому чиновнику в нашій країні, не говорячи вже про олігархів. Його судять за ухилення від сплати податків з доходів від політичного консалтингу – отримавши сумарно близько 60 мільйонів від Віктора Януковича і його оточення, він задекларував лише чверть з них.



Американський політтехнолог Пол Манафорт

Як з'ясувалося в американському суді, платежі Манафорту на кіпрські рахунки здійснювали Рінат Ахметов, Андрій Клюєв, Сергій Льовочкін, Борис Колесников та Сергій Тігіпко. За рахунок несплачених податків політтехнолог Януковича купував квартири і будинки в Нью-Йорку, Вірджинії та Флориді, рейнж-ровери і мерседеси, килими та навіть куртку з страуса за 15 тисяч доларів. Не здивуюся, якщо такого несмаку посприяло його тривале спілкування з Януковичем.

Звинувачення проти Манафорта побудовані на свідченнях його спільників, які погодилися співпрацювати з прокурорами, наприклад - Ріка Гейтса. Прокурор називає його "зоряним свідком", він 20 років працював з Манафортом, і був його заступником у українських проектах. Однак, крім Януковича, Манафорт вів переговори з чинною українською владою.

Так, іншим свідком звинувачення проти Манафорта став Тед Дівайн – ще один американський консультант. Він дав свідчення, що після втечі Януковича вся команда повинна була перейти на людину з ініціалами ПП. У суді і Дівайн, і Гейтс підтвердили, що мова йшла про Петра Порошенка.

Як випливає з їх електронних листів, був підготовлений проект договору на надання допомоги Порошенко, сторони встигли навіть обговорити гонорар Дівайна – 100 тисяч доларів в місяць і 50-тисячний бонус в разі обрання клієнта президентом України. Хоча контракт з Порошенком так і не був підписаний, ці суми дають уявлення про гонорари людей, які здатні привести до влади корупціонерів.

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Ці ж політтехнологи допомогли відродитися "Партії регіонів" під вивіскою "Опозиційний блок". В американському суді в якості доказів спливли тисячі документів, які готували Манафорт для соратників Януковича. Новою стратегією для колишніх регіоналів американці порадили взяти – я не жартую! – боротьбу з корупцією через безпрецедентну прозорість влади. Це комічно чути від політиків, імена яких асоціюються із масштабними махінаціями епохи Януковича.



"Партії регіонів" відродилася під вивіскою "Опозиційний блок"

Тому, коли наступного разу ви почуєте антикорупційну риторику від вчорашнього регіонала, згадайте, що це лише ретельне виконання ними порад американських консультантів.

Взагалі, суд над Манафортом став справжнім джерелом інформації про українську політику останнього десятиліття. У своїх рекомендаціях технолог детально прописував всі ролі, які мали виконувати його клієнти під час виборів, а ті як діти слухняно робили те, що їм казали. Наприклад, коли регіонали висували кандидата в президенти в 2009 році, Манафорт навіть визначав, хто і якою мовою виступатиме: Азаров — російською, Янукович — українською. Таким чином розкручувалася теза "Партії регіонів" про двомовність.

Окрім того, в документах команди Манафорта містилися заклики активніше розігрувати карту антисемітизму партії Свобода, щоб Янукович міг протиставити себе ним як поміркований політик. У своїй записці Януковичу за січень 2013 року, тобто за рік до зміни влади, Манафорт назвав відповідальних за американський напрям.

Так, із держсекретарем США Джоном Керрі неформальний канал спілкування мав підтримувати Андрій Клюєв, за Білий дім відповідав Сергій Льовочкін, а за зв'язки в Конгресі — міністр закордонних справ Леонід Кожара.

Українська штаб-квартира Манафорта, звідки він керував політичними стратегіями впродовж десятиліття, була розташована на вулиці Софійській, за крок від Майдану Незалежності. Сьогодні там магазин одягу і взуття за демпінговими цінами — конфіскату. До категорії конфіскату тепер може потрапити і численна нерухомість, а також предмети розкоші, нажиті Манафортом за роки співпраці з Януковичем.

Особлива іронія в тому, що якщо Манафорт усього позбудеться, то його майно поповнить американський бюджет, а не український, хоча розраховувалися з Манафортом грошима, які українські клани виймали з української ж економіки.

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Для нас історія Манафорта має бути прикладом того, як побудувати чесне правосуддя, що каратиме злодіїв незалежно від їхнього статусу та зв’язків. Але також це приклад того, як абсолютно бездарний політичний матеріал в руках майстрів здатен приходити до влади та грабувати Україну.

Тому це урок всім українцям – треба не сліпо вірити картинці, створеній дорогими політтехнологами, а дивитися в суть речей. Пам’ятати, ким були політики п’ять, десять чи п’ятнадцять років тому, які державні компанії вони розграбували, прийшовши до влади, де працювали їхні фірми-прокладки. Інакше ми ніколи не здобудемо чесної влади, що працюватиме в інтересах всіх громадян, а не кількох сімей.