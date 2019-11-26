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      Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому

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      Андрея Садового удивляют действия САП / 24 канал

      Мэру Львова Андрею Садовому выдвинули подозрение в коррупции. Но он утверждает, что дело надуманное, а власть своими неуклюжими действиями блокирует строительство бизнес-парка. Что думают об этом эксперты – узнал 24 канал.

      21 ноября САП объявила Андрею Садовому подозрение за выделение земельного участка в одном из районов города для строительства индустриального парка. В прокуратуре считают, что горсовет Львова продал землю слишком дешево – за 52 миллиона гривен.

      Читайте также: Действительно ли Львовский городской совет нарушил закон, продав землю для индустриального парка

      Дело открыли еще три года назад. Тогда же следователи проводили обыски во Львовском горсовете, а самого Садового в июле 2017-го вызвали на допрос в Киев. Мэр Львова утверждает, что из-за блокады строительства бюджет недополучает миллионы гривен налогов, а город теряет тысячи рабочих мест.

      Львов в выигрыше

      Политолог Олег Саакян говорит, что вопрос земли в Украине часто связывают с коррупцией.

      Люди в Украине привыкли, что крупные инфраструктурные проекты, в частности, выделение земли для них, обязательно связаны с коррупцией. Ситуация с выделением львовскими властями земли для строительства индустриального парка – классический тому пример,
      – отмечает Саакян.

      Эксперт сравнивает украинский и европейский опыт.

      Например, в Польше землю для таких технопарков и социально важных проектов предоставляют за символическую плату – скажем, 1,5 миллиона евро. В Украине это пока невозможно, поскольку необходимо навести порядок с реестром земли и сделать эти процессы максимально прозрачными,
      – заявил Саакян.

      Он уверен, что львовяне от построения индустриального парка только выиграют. В городе появятся дополнительные рабочие места, а сам объект будет привлекать новые инвестиции.

      Странный скандал

      Власть должна договариваться с инвесторами, говорит экономист Сергей Фурса.

      "Сейчас мэра Львова обвиняют в том, что он привлекал инвестиции. Это довольно странный скандал", – отметил эксперт.

      По его словам, привлекать инвесторов стоит, ведь тогда создаются новые рабочие места, город работает на экспорт и получает налоги.

      Власть должна создать условия и быть регулятором для того, чтобы приходили инвесторы. И если инвесторов можно привлечь тем, что вы им выделяете землю, то конечно это стоит делать. Потому что вы конкурируете сейчас за рабочие места с Польшей, Словакией и Румынией,
      – отметил Фурса.

      Политическая составляющая

      Политолог Владимир Фесенко считает, что в деле есть политическая составляющая.

      Это не первый и не последний земельный скандал в Украине. Но именно это дело имеет политическую составляющую, поскольку здесь речь идет о городском главе Львова Андрее Садовом. Резонанс был бы меньшим, если бы под подозрение попал мэр маленького города,
      – говорит Фесенко.

      Также эксперт подчеркивает политико-экономическую составляющую этого дела.

      Президент и премьер-министр говорят о важности привлечения иностранных инвестиций. Для того, чтобы привлечь инвестора, руководство города или региона должно предложить ему что-то выгодное, предоставить льготы, и это является нормальной международной практикой. Сейчас очень важно заботиться о положительном имидже нашего инвестиционного климата. Но это никак его не улучшит, если городской глава Львова хотел привлечь иностранные инвестиции, но столкнулся с обвинениями в свой адрес,
      – уверяет Фесенко.

      Также политолог отметил, что в Украине есть и другие скандалы (например, вокруг "Укртелекома"), которые в целом создают негативное впечатление о стране и отталкивают потенциальных инвесторов.

      Дело запутанное

      В свою очередь, журналист-расследователь Сергей Лещенко выразил надежду, что это дело будет решено справедливо.

      Надеюсь, правоохранительные органы и суд разберутся в этой истории. Она выглядит довольно запутанной. Не понятно – речь идет о превышении городскими властями полномочий или о несоответствии цены за землю. В данном случае, верю, что эта история закончится восстановлением справедливости. Андрей Садовый покажет, что его личного интереса в этом деле не было, а речь шла о привлечении инвестиций и создании рабочих мест. Такие объекты, как индустриальные парки в современном мире являются хорошим источником поступления налогов,
      – сказал Лещенко.

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      Теги: Публикации Новости политики Андрей Садовой Статьи
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