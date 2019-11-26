Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому

Міському голові Львова Андрію Садовому висунули підозру в корупції. Але він стверджує, що справа надумана, а влада своїми недолугими діями блокує будівництво бізнес-парку. Що думають про це експерти – дізнався 24 канал.

21 листопада САП оголосила Андрію Садовому підозру через виділення земельної ділянки в одному з районів міста для будівництва індустріального парку. У прокуратурі вважають, що міськрада Львова продала землю надто дешево – за 52 мільйони гривень.

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Справу відкрили ще три роки тому. Тоді ж слідчі проводили обшуки у Львівській міськраді, а самого Садового в липні 2017-го викликали на допит до Києва. Мер Львова стверджує, що через блокаду будівництва бюджет недоотримує мільйони гривень податків, а місто втрачає тисячі робочих місць.

Львів у виграші

Політолог Олег Саакян каже, що питання землі в Україні часто пов’язують з корупцією.

Люди в Україні звикли, що великі інфраструктурні проекти, зокрема, виділення землі для них, обов’язково пов’язані з корупцією. Ситуація з виділенням львівською владою землі для будівництва індустріального парку – класичний тому приклад,

– зазначає Саакян.

Експерт порівнює український і європейський досвіди.

Наприклад, у Польщі землю для таких технопарків та соціально важливих проектів надають за символічну плату – скажімо, 1,5 євро. В Україні це поки неможливо, оскільки необхідно навести порядок з реєстром землі та зробити ці процеси максимально прозорими,

– заявив Саакян.

Він впевнений, що львів’яни від побудови індустріального парку тільки виграють. В місті з’являться додаткові робочі місця, а сам об’єкт приваблюватиме нові інвестиції.

Дивний скандал

Влада повинна домовлятися з інвесторами, каже економіст Сергій Фурса.

"Зараз мера Львова звинувачують в тому, що він приваблював інвестиції. Це досить дивний скандал", – зазначив експерт.

За його словами, приваблювати інвесторів варто, адже тоді створюються нові робочі місця, місто працює на експорт та отримує податки.

Влада має створити умови та бути регулятором для того, щоб приходили інвестори. І якщо інвесторів можна привабити тим, що ви їм виділяєте землю, то звісно це варто робити. Бо ви конкуруєте зараз за робочі місця з Польщею, Словаччиною та Румунією,

– наголосив Фурса.

Політична складова

Політолог Володимир Фесенко вважає, що у справі є політична складова.

Це не перший і не останній земельний скандал в Україні. Але саме ця справа має політичну складову, оскільки тут мова йде про міського голову Львова Андрія Садового. Резонанс був би меншим, якби під підозру потрапив міський голова маленького міста,

– каже Фесенко.

Також експерт наголошує на політико-економічній складовій цієї справи.

Президент і прем’єр-міністр кажуть про важливість залучення іноземних інвестицій. Для того, щоб привабити інвестора, керівництво міста чи регіону повинно запропонувати йому щось вигідне, надати пільги, і це є нормальною міжнародною практикою. Зараз дуже важливо піклуватися про позитивний імідж нашого інвестиційного клімату. Але це ніяк його не покращить, якщо міський голова Львова хотів залучити іноземні інвестиції, але через це зіткнувся зі звинуваченнями на свою адресу,

– запевняє Фесенко.

Також політолог зауважив, що в Україні є й інші скандали (наприклад, навколо "Укртелекому"), які загалом створюють негативне враження про країну й відштовхують потенційних інвесторів.

Справа заплутана

Своєю чергою, журналіст-розслідувач Сергій Лещенко висловив сподівання, що ця справа буде вирішена справедливо.

Сподіваюся, правоохоронні органи й суд розберуться в цій історії. Вона виглядає доволі заплутаною. Не зрозуміло – мова йде про перевищення міською владою повноважень чи про невідповідність ціни за землю. У даному випадку, вірю, що ця історія закінчиться відновленням справедливості. Андрій Садовий покаже, що його особистого інтересу у цій справі не було, а йшлося про залучення інвестицій та створення робочих місць. Такі об’єкти, як індустріальні парки в сучасному світі є хорошим джерелом надходження податків,

– сказав Лещенко.

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