Дело повешенного активиста Бычко закрыли: активисты обнародовали свою версию произошедшего

28 декабря полиция Харьковской области закрыла дело об убийстве экологического активиста из поселка Эсхар Николая Бычко. Как утверждает председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик, это было самоубийство.

Об этом она написала в своей авторской колонке на сайте организации, которую она возглавляет.

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По словам Печончик, правоохранители это намеренно сделали перед праздниками, "чтобы избежать возможных протестов и улучшить показатели и собственное настроение перед праздниками".

"Впрочем, ряд фактов, которые мы собрали во время поездки в Эсхар летом 2018 года, свидетельствуют, что это было не что иное, как убийство, связанное с общественной деятельностью Николая", – отметила она.

Как подчеркивает активистка, Николай Бычко был активным членом общины Эсхара и администратором группы "Инициативная молодежь Эсхара".

"Там выкладывал сообщения о развитии и жизни поселка. Последнее сообщение Николая было посвящено реконструкции источника за счет средств местных жителей и выяснению законности вывоза отходов в очистные сооружения КП "Вода Эсхара". Он написал, что для выявления возможных нарушений в Эсхар приезжала экологическая комиссия", – говорит Татьяна Печончик.

В то же время руководитель Центра информации о правах человека добавляет, что все жители Эсхара, с которыми им удалось пообщаться, характеризовали Николая Бычко положительно – тот не пил, не курил, занимался спортом. Также собеседники активистов в основном не верят в то, что Николай мог совершить самоубийство.

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Николай Бычко занимался благоустройством Эсхара. Периодически парень ездил на велосипеде на окраину – следил за ситуацией вокруг очистных сооружений. В систему, предназначенную для хранения бытовых нечистот, уже более года сливали промышленные отходы. Как и остальные местные, Николай был уверен – это загрязняет воздух и реку Уды, впадающей в Северский Донец. Это произошло потому, что местное коммунальное предприятие, которому принадлежат очистные сооружения, заключило договор с частной компанией, одним из соучредителей которой был брат тогдашнего поселкового головы Анатолия Легкошерста – Сергей. За первые три месяца своего существования фирма "АВА сервис 2017" выиграла в Эсхаровского поселкового совета три тендера на работы на очистных сооружениях – почти на полмиллиона гривен. Активист Николай Бычко внимательно за всем этим наблюдал. Парень снимал на телефон все, что происходило возле очистных сооружений. Затем ехал к источнику, набирал воду и дорогой через лес возвращался. 4 июня этого года после одной из таких поездок Николай не вернулся, а на следующий день его нашли повешенным в лесу – в двух километрах от очистных сооружений. Рядом с телом стоял велосипед и бутылка с водой,

– рассказала Татьяна Печончик.

Также она утверждает, что следователи из Чугуевского райотдела полиции не приняли необходимых действий для расследования убийства Николая Бычко.

"По словам адвоката Романа Лихачева, в течение первого месяца не было проведено практически никаких следственных действий, потеряны важные доказательства, документы на проведение экспертиз около месяца не отправляли, а процессуальное руководство за расследованием шло формально. В частности, во время следственно-оперативных действий правоохранители даже не сняли веревку с дерева, на которой нашли повешенного парня, они отрезали от нее лишь кусок, а основное доказательство – верхнюю часть веревки – где могли находиться потожировые и другие следы рук убийц, оставили. Потом веревка исчезла. Кору дерева, на котором нашли повешенного парня, пытались поджечь неизвестные", – добавляет ативистка.

Кроме того, Татьяна Печончик отметила, что позже прокуратура Харьковской области признала нарушения Уголовно-процессуального кодекса со стороны следователей во время осмотра места происшествия и заявила о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности, правда, отмечает общественный деятель, ключевые доказательства были утрачены навсегда.

"Отдельный вопрос и о компьютере парня, который изъяли без решения суда, хотя сначала адвокат Лихачев настаивал на том, чтобы сделали копию, чтобы в полиции не могли добавить "нужную" информацию суицидального характера. Вызывает вопросы и способ повешения: поставить пенек, с которого якобы повесился Николай, одному человеку невозможно, следы качения его отсутствовали. Сломанный нос якобы во время повешения тоже вызывает вопросы – именно так Николая могли оглушить, чтобы потом повесить", – считает Печончик.

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По словам активистки, вызывает вопросы и то, что мать погибшего парня решила в итоге сменить адвоката Романа Лихачева, который вел дело бесплатно и по собственной инициативе.

"Об изменении адвоката я узнал от третьих лиц и позвонил матери Николая. Она сказала, что не может это объяснить. Было слышно, что она – напугана. Я считаю, что таким образом следствие ограничило мой доступ к материалам дела. Как раз накануне должны были прийти результаты экспертизы по перемещению телефона погибшего, а это очень важное доказательство. Затем я продолжил добиваться расследования этого дела, впрочем, уже будучи лишенным доступа к его материалам. Мне также периодически угрожали неизвестные, чтобы я не появлялся в Эсхаре", – сообщил правозащитник.

К слову, новым представителем семьи потерпевшего стал Руслан Малявин, который, по мнению активистов, ранее работал в правоохранительных органах, однако получить ни подтверждения, ни опровержения этих слов от самого Руслана Малявина им не удалось.

Неизвестные пытались блокировать распространение информации, которая касалась дела Николая Бычко. Так, в группе поселка Эсхар в соцсетях исчезали сообщения о собрании местных жителей, и, как следствие, все меньше людей о них узнавало и приходило требовать расследования. Кроме того, повешению Бычко предшествовали попытки местных правоохранителей сфабриковать дела против активистов. Так, Чугуевская прокуратура и полиция завели уголовное дело на Николая Бычко и других активистов из Эсхара якобы из-за совершения "хулиганских действий". Николай обращался к адвокату Роману Лихачеву и рассказывал, что таким образом правоохранительные органы пытались давить на активистов. Кроме того, уже после гибели Бычко полиция показательно вручила повестки всем активным участникам митинга в Эсхаре, которые требовали расследования его дела – чтобы они прибыли в райотдел,

– констатирует председатель правления Центра информации о правах человека.

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Рассказала она и о взяточничестве, которое в последнее время заполонило ГУ ЧП в Харьковской области.

"Заместителю начальника отдела Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ ЧП в Харьковской области Владимиру Сове и начальнику Чугуевского отдела полиции Главного управления полиции в Харьковской области Александру Парфенову предъявлены обвинения во взяточничестве. Согласно материалам дела, Парфенов трижды давал взятки Сове, чтобы скрыть нарушения, которые он допустил во время своей работы в должности начальника Чугуевского отдела полиции. В начале августа 2018 года активисты сняли, как сотрудники Чугуевского райотдела полиции Харьковской области требуют и берут взятку у водителя", – утверждает активистка.

Следовательно, она делает вывод, что объективно расследовать дело о гибели Николая Бычко вряд ли сможет эта полиция.