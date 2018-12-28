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      Дело против Авакова в России: министр назвал условие сотрудничества с Генпрокуратурой РФ

      72 Читати новину українською
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / Украинские новости

      Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков готов свидетельствовать Генпрокуратуре РФ в поднятом против него уголовном производстве, если Россия экстрадирует в Украину президента – беглеца Виктора Януковича.

      Так Аваков прокомментировал информацию о запросе российской Генпрокуратуры украинским коллегам о привлечении его к ответственности.

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      "Прочитал о себе новость. Россия попросила ГПУ о помощи в уголовном производстве против Авакова – еще одно уголовное дело в России. На этот раз, напомню, речь идет о решении министра внутренних дел не допустить на территории Украины проведения выборов страной-агрессором, которая аннексировала Крым и развязала военный конфликт на Донбассе", – отметил министр.

      По мнению Авакова, каждое уголовное производство, открытое против него в России, является "положительной оценкой его работы как министра МВД Украины".

      Также он назвал условие, при котором будет сотрудничать со следствием России.

      Комментирую документы по этому делу, которые появились в СМИ только из-за курьезности подхода: Генеральная прокуратура РФ выражает готовность оказывать ГПУ правовую помощь в расследовании дел, участниками которых являются Россия и Украина. В этом случае я готов дать показания по так называемому делу о препятствовании голосованию на выборах Путина в обмен на экстрадицию гражданина Януковича,
      – добавил Аваков.

       

      Теги: Новости России Новости Украины Виктор Янукович Министерство внутренних дел ГПУ Украина – Россия Арсен Аваков
      Источник: 24 Канал
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