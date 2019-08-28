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      Дело против Богатыревой: возвращение чиновников времен Януковича

      Актуальное интервью 55 Читати новину українською

      О возвращении Раисы Богатыревой в Украну, изобличении коррупционеров и отставке Арсена Авакова в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Алексей Минаков.

      О Богатыревой

      – Первым открыл эту тропу возвратов Андрей Портнов, который также пять лет не был в Украине. Впервые вернулся после поражения Петра Порошенко и сейчас себя комфортно чувствует. Они (политики-беглецы времен Януковича – 24 канал) посмотрели и подумали: "А чем мы хуже Портнова?".

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      – Очевидно, что Раиса Богатырева ни с кем не договаривалась, потому что надеялась на решение суда. Но, как мы понимаем, по мнению прокуратуры, это решение не является соответствующим. Потому что оно какого-то одного района суда Киева, а нужно было решение другого.

      Раїса Богатирьова
      Раиса Богатирева

      – Несмотря на всю очевидность подозрений, Раиса Богатырева, скорее всего, останется в Украине и будет чувствовать себя комфортно. Потому что все это дело против нее за пять лет развалилась.

      В чем подозревают Богатыреву?
      В хищении государственных средств в особо крупных размерах во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ей грозит от семи до двенадцати лет заключения.

      Также она является фигуранткой европейских и американских санкций против членов преступной группировки Януковича.

      О разоблачении коррупционеров

      – Это идея не новая и она высказывалась в качестве рекомендации со стороны международных организаций, чтобы мы наконец ее ввели. Она распространена в мировой практике, но проблема в предохранителях. Пока их не прописывают, а это ключевое.

      – Есть известный "эффект кобры", когда в Индии боролись с ядовитыми кобрами и за это давали вознаграждение. То есть: ты мне мертвую кобру, а я тебе вознаграждение. И сначала действительно уменьшилось количество кобр, но потом их начали искусственно выращивать. Закончилось это все тем, что прекратили выплачивать вознаграждение и люди повыпускали этих кобр. Из-за чего их стало еще больше, чем было в начале.

      Есть много сложных моментов, например, чтобы наши следователи не превратились в миллионеров. Потому что они будут управлять всеми этими историями, а не простые люди. Поэтому здесь надо ставить много предохранителей. Пока что в "сыром" таком виде она будет иметь очень негативные последствия.

      – На всех этапах нужно прописать: какова роль следователя, досудебного расследования, как оно все будет происходить, как будет возмещаться. Это то, что работает в Западных странах на автомате. Там ни у кого нет какого-то соблазна или даже мысли делать бизнес на этом, а у нас могут открываться ФЛП и доходить до абсурда.

      Что известно о наградах за разоблачение коррупционеров?
      В Офисе Президента заявили о подготовке законопроектов, в которых предусмотрена не только защита разоблачителей коррупции, но и выплата им вознаграждения в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды.

      Об Авакове

      Между Зеленским и Аваковым существует определенное соглашение. Минаков отметил, что министр внутренних дел выполнил важную роль на выборах, поэтому гарант хочет его отблагодарить и оставить на должности.

      Арсен Аваков
      Арсен Аваков

      – Поэтому, несмотря на общественное возмущение и протесты, Зеленский не изменит своего решения. Более того, после многочисленных провалов министра внутренних дел, президент все равно нахваливает Авакова.

      – Я думаю, одна из причин, почему Зеленский хочет оставить Авакова на посту – нехватка достойной, профессиональной кандидатуры на должность министра МВД.


      Из-за чего ранее требовали отставки Авакова?
       

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      Теги: Арсен Аваков Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Коррупция Виктор Янукович Андрей Портнов Раиса Богатырева
      Источник: 24 канал
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