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      Зеленский оставит Авакова, потому что нет достойной кандидатуры, – Минаков

      26 Читати новину українською
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / www.slovoidilo.ua

      Украинцы вышли под здание Офиса Президента, требуя не назначать министра внутренних дел Арсена Авакова в новое правительство. О том, почему Владимир Зеленский хочет оставить Авакова на посту – читайте дальше.

      Как сказал политолог Алексей Минаков в прямом эфире 24 канала, президент хочет оставить Авакова по двум причинам.

      Читайте также: Аваков – черт: украинцы вышли на акцию против министра и зажгли файеры

      Он убежден, что между Зеленским и Аваковым существует определенное соглашение. Минаков отметил, что министр внутренних дел выполнил важную роль на выборах, поэтому гарант хочет его отблагодарить и оставить на должности.

      Что сделал Аваков для Зеленского на выборах? Эксперт убежден, что именно благодаря Авакову президентские выборы в Украине в 2019 году состоялись демократическим путем.

      Поэтому, несмотря на общественное возмущение и протесты Зеленский не изменит своего решения, убежден Минаков. Более того, после многочисленных провалов министра внутренних дел, президент все равно нахваливает Авакова.

      Я думаю, одна из причин, почему Зеленский хочет оставить Авакова на посту – нехватка достойной, профессиональной кандидатуры на должность министра МВД,
      – заявил Алексей.

      Главные провалы Авакова на посту министра внутренних дел:

      • проваленная реформа органов внутренних дел,
      • переаттестация, следствием которой стала реабилитация "ментовских" кадров и "беркутов",
      • патрульная полиция, которая стала ширмой для старых "ментов", в конце концов пала, потому что была брошена на произвол судьбы самим министром,
      • десятки заказных убийств и нападений на общественных деятелей, патриотов, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников, которые остаются нераскрытыми, недорасследованными, слившимися,
      • коррупционные закупки полицейских авто Prius, рюкзаков и так далее, от которых удалось "отмазаться",
      • "черные дыры" пограничной службы, из-за которых бегут нападавшие и убийцы,
      • сомнительные и опасные назначения в МВД,
      • "слитые" с помощью полиции резонансные коррупционные дела, в том числе – дела НАБУ.


      Из-за чего ранее требовали отставки Авакова?

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Министерство внутренних дел Владимир Зеленский Протесты Полиция НАБУ Беркут Реформы
      Источник: 24 канал
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