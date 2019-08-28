Зеленский оставит Авакова, потому что нет достойной кандидатуры, – Минаков

Украинцы вышли под здание Офиса Президента, требуя не назначать министра внутренних дел Арсена Авакова в новое правительство. О том, почему Владимир Зеленский хочет оставить Авакова на посту – читайте дальше.

Как сказал политолог Алексей Минаков в прямом эфире 24 канала, президент хочет оставить Авакова по двум причинам.

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Он убежден, что между Зеленским и Аваковым существует определенное соглашение. Минаков отметил, что министр внутренних дел выполнил важную роль на выборах, поэтому гарант хочет его отблагодарить и оставить на должности.

Что сделал Аваков для Зеленского на выборах? Эксперт убежден, что именно благодаря Авакову президентские выборы в Украине в 2019 году состоялись демократическим путем.

Поэтому, несмотря на общественное возмущение и протесты Зеленский не изменит своего решения, убежден Минаков. Более того, после многочисленных провалов министра внутренних дел, президент все равно нахваливает Авакова.

Я думаю, одна из причин, почему Зеленский хочет оставить Авакова на посту – нехватка достойной, профессиональной кандидатуры на должность министра МВД,

– заявил Алексей.

Главные провалы Авакова на посту министра внутренних дел:

проваленная реформа органов внутренних дел,

переаттестация, следствием которой стала реабилитация "ментовских" кадров и "беркутов",

патрульная полиция, которая стала ширмой для старых "ментов", в конце концов пала, потому что была брошена на произвол судьбы самим министром,

десятки заказных убийств и нападений на общественных деятелей, патриотов, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников, которые остаются нераскрытыми, недорасследованными, слившимися,

коррупционные закупки полицейских авто Prius, рюкзаков и так далее, от которых удалось "отмазаться",

"черные дыры" пограничной службы, из-за которых бегут нападавшие и убийцы,

сомнительные и опасные назначения в МВД,

"слитые" с помощью полиции резонансные коррупционные дела, в том числе – дела НАБУ.



Из-за чего ранее требовали отставки Авакова?