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      Зеленський залишить Авакова, бо немає гідної кандидатури, – Мінаков

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      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / www.slovoidilo.ua

      Українці вийшли під будівлю Офісу Президента, вимагаючи не призначати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у новий уряд. Про те, чому Володимир Зеленський хоче залишити Авакова на посаді – читайте далі.

      Як сказав політолог Олексій Мінаков у прямому ефірі 24 каналу, президент хоче залишити Авакова з двох причин.

      Читайте також: Аваков – чорт: українці вийшли на акцію проти міністра і запалили фаєри

      Він переконаний, що між Зеленським та Аваковим існує певна угода. Мінаков зауважив, що міністр внутрішніх справ виконав важливу роль на виборах, тому гарант хоче йому віддячити і залишити на посаді. 

      Що зробив Аваков для Зеленського на виборах? Експерт переконаний, що саме завдяки Авакову президентські вибори в Україні 2019 року відбулися демократичним шляхом. 

      Тож попри громадське обурення та протести Зеленський не змінить свого рішення, переконаний Мінаков. Ба більше, після численних провалів міністра внутрішніх справ, президент все одна нахвалює Авакова. 

      Я думаю, одна з причин, чому Зеленський хоче залишити Авакова на посаді – брак гідної, фахової кандидатури на посаду міністра МВС,
      – заявив Олексій.

      Головні провали Авакова на посаді міністра внутрішніх справ:

      • провалена реформа органів внутрішніх справ;
      • переатестація, наслідком якої стала реабілітація "ментовських" кадрів та "беркутів";
      • патрульна поліція, яка стала ширмою для старих "мєнтів", зрештою занепала, бо була кинута напризволяще самим міністром;
      • десятки замовних вбивств та нападів на громадських діячів, патріотів, адвокатів, журналістів, політиків; правозахисників, які лишаються нерозкритими, нерозслідуваними, злитими;
      • корупційні закупівлі поліцейських авто Prius, рюкзаків і так далі, від яких вдалося "відмазатися";
      • "чорні діри" прикордонної служби, через які втікають нападники та вбивці;
      • сумнівні та небезпечні призначення в МВС;
      • "злиті" за допомогою поліції резонансні корупційні справи, в тому числі – справи НАБУ.


      Через що раніше вимагали відставки Авакова?

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      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Володимир Зеленський Протести Поліція НАБУ Беркут Реформи
      Джерело: 24 канал
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