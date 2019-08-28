Справа проти Богатирьової: повернення чиновників часів Януковича

Про повернення Раїси Богатирьової до Украни, викривання корупціонерів та відставку Арсена Авакова – в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олексій Мінаков.

Про Богатирьову

– Першим відкрив цю стежку повернень Андрій Портнов, який також п'ять років не був в Україні. Вперше повернувся після поразки Петра Порошенка й зараз себе комфортно почуває. Вони (політики-втікачі часів Януковича – 24 канал) подивилися й подумали: "А чим ми гірші за Портнова?".

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– Очевидно, що Раїса Богатирьова з ніким не домовлялася, бо сподівалася на рішення суду. Але, як ми розуміємо, на думку прокуратури, це рішення не є відповідним. Бо воно якогось одного району суду Києва, а потрібно було рішення іншого.



Раїса Богатирьова

– Попри всю очевидність підозр, Раїса Богатирьова скоріше за все залишиться в Україні й буде почувати себе комфортно. Тому що вся ця справа проти неї за п'ять років розвалилася.

У чому підозрюють Богатирьову?У розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення. Їй загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення.



Також вона є фігуранткою європейських та американських санкцій проти членів злочинного угрупування Януковича.

Про викривання корупціонерів

– Це ідея не нова й вона висловлювалася в якості рекомендації з боку міжнародних організацій, щоб ми нарешті її запровадили. Вона розповсюджена у світовій практиці, але проблема в запобіжниках. Поки що їх не прописують, а це ключове.

– Є відомий "ефект кобри", коли Індія боролася з отруйними кобрами й за це давали винагороду. Тобто: ти мені мертву кобру, а я тобі винагороду. Й спочатку дійсно зменшилася кількість кобр, але потім їх почали штучно вирощувати. Закінчилося це все тим, що припинили виплачувати винагороду і люди повипускали цих кобр. Через що їх стало ще більше, аніж було першочергово.

Є багато складних моментів, наприклад, щоб слідчі наші не перетворилися на мільйонерів. Тому що вони будуть керувати всі ці історії, а не прості люди. Тому тут треба ставити багато запобіжників. Поки що в "сирому" такому вигляді вона матиме дуже негативні наслідки.

– На всіх етапах треба прописати: яка роль слідчого, досудового розслідування, як воно все буде відбуватися, як відшкодовуватиметься. Це те, що працює в Західних країнах на автоматі. Там ніхто немає якоїсь спокуси чи навіть думки робити бізнес на цьому, а в нас можуть відкриватися ФОПи й доходитиме до абсурду.

Що відомо про нагороди за викриття корупціонерів?В Офісі Президента заявили про підготовку законопроектів, в яких передбачений не лише захист для викривачів корупції, а й виплата їм винагороди в межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди.

Про Авакова

– Між Зеленським та Аваковим існує певна угода. Мінаков зауважив, що міністр внутрішніх справ виконав важливу роль на виборах, тому гарант хоче йому віддячити і залишити на посаді.



Арсен Аваков

– Тож попри громадське обурення та протести Зеленський не змінить свого рішення. Ба більше, після численних провалів міністра внутрішніх справ, президент все одно нахвалює Авакова.

– Я думаю, одна з причин, чому Зеленський хоче залишити Авакова на посаді – брак гідної, фахової кандидатури на посаду міністра МВС.



Через що раніше вимагали відставки Авакова?

