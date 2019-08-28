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      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
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      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Справа проти Богатирьової: повернення чиновників часів Януковича

      Актуальне інтерв'ю 82 Читать новость на русском

      Про повернення Раїси Богатирьової до Украни, викривання корупціонерів та відставку Арсена Авакова – в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олексій Мінаков.

      Про Богатирьову

      – Першим відкрив цю стежку повернень Андрій Портнов, який також п'ять років не був в Україні. Вперше повернувся після поразки Петра Порошенка й зараз себе комфортно почуває. Вони (політики-втікачі часів Януковича – 24 канал) подивилися й подумали: "А чим ми гірші за Портнова?".

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      – Очевидно, що Раїса Богатирьова з ніким не домовлялася, бо сподівалася на рішення суду. Але, як ми розуміємо, на думку прокуратури, це рішення не є відповідним. Бо воно якогось одного району суду Києва, а потрібно було рішення іншого.

      Раїса Богатирьова
      Раїса Богатирьова

      – Попри всю очевидність підозр, Раїса Богатирьова скоріше за все залишиться в Україні й буде почувати себе комфортно. Тому що вся ця справа проти неї за п'ять років розвалилася.

      У чому підозрюють Богатирьову?У розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення. Їй загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення.

      Також вона є фігуранткою європейських та американських санкцій проти членів злочинного угрупування Януковича.

      Про викривання корупціонерів

      – Це ідея не нова й вона висловлювалася в якості рекомендації з боку міжнародних організацій, щоб ми нарешті її запровадили. Вона розповсюджена у світовій практиці, але проблема в запобіжниках. Поки що їх не прописують, а це ключове.

      – Є відомий "ефект кобри", коли Індія боролася з отруйними кобрами й за це давали винагороду. Тобто: ти мені мертву кобру, а я тобі винагороду. Й спочатку дійсно зменшилася кількість кобр, але потім їх почали штучно вирощувати. Закінчилося це все тим, що припинили виплачувати винагороду і люди повипускали цих кобр. Через що їх стало ще більше, аніж було першочергово.

      Є багато складних моментів, наприклад, щоб слідчі наші не перетворилися на мільйонерів. Тому що вони будуть керувати всі ці історії, а не прості люди. Тому тут треба ставити багато запобіжників. Поки що в "сирому" такому вигляді вона матиме дуже негативні наслідки.

      – На всіх етапах треба прописати: яка роль слідчого, досудового розслідування, як воно все буде відбуватися, як відшкодовуватиметься. Це те, що працює в Західних країнах на автоматі. Там ніхто немає якоїсь спокуси чи навіть думки робити бізнес на цьому, а в нас можуть відкриватися ФОПи й доходитиме до абсурду.

      Що відомо про нагороди за викриття корупціонерів?В Офісі Президента заявили про підготовку законопроектів, в яких передбачений не лише захист для викривачів корупції, а й виплата їм винагороди в межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди.

      Про Авакова

      Між Зеленським та Аваковим існує певна угода. Мінаков зауважив, що міністр внутрішніх справ виконав важливу роль на виборах, тому гарант хоче йому віддячити і залишити на посаді.

      Арсен Аваков
      Арсен Аваков

      – Тож попри громадське обурення та протести Зеленський не змінить свого рішення. Ба більше, після численних провалів міністра внутрішніх справ, президент все одно нахвалює Авакова.

      – Я думаю, одна з причин, чому Зеленський хоче залишити Авакова на посаді – брак гідної, фахової кандидатури на посаду міністра МВС.


      Через що раніше вимагали відставки Авакова?
       

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      Теги: Новини України Арсен Аваков Новини політики Раїса Богатирьова Андрій Портнов Віктор Янукович Корупція Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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