Дело против Труханова передали в Высший антикоррупционный суд: что известно

Речь идет о возможном ложном декларировании имущества мэром Одессы. Обвинила Геннадия Труханова Специальная антикоррупционная прокуратура.

Там считают: одесский городской голова внес недостоверные данные в декларации за 2015 и 2016 годы. В документах, по версии следствия, Труханов не указал квартиру, эллинг, дачу и имущество жены.

Дело первоначально поступило в Приморский райсуд, но 10 октября он принял постановление о том, что дело не в его подсудности. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Приморского районного суда Ольгу Галину пишет "Думская".

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10 октября Приморский районный суд Одессы вынес решение и передал дело по обвинению Геннадия Труханова в Высший антикоррупционный суд,

– рассказала она.

По словам Галины, речь идет о преступлении, предусмотренном статьей "Декларирование недостоверной информации". Такие дела подсудны Высшему антикоррупционному суду.



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Это не первое дело против Труханова.

За что мэра Одессы уже судили? В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления – в сговоре и покупке за 185 миллионов гривен из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". Впоследствии Труханову предъявили обвинение и начали рассматривать дело по сути. Вместе с Трухановым на скамье подсудимых находились еще 7 человек, среди которых и заместитель мэра Павел Вугельман. Впрочем, уже 9 июля Малиновский райсуд Одессы вынес оправдательный приговор Труханову.

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