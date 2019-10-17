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      Дело против Труханова передали в Высший антикоррупционный суд: что известно

      92 Читати новину українською
      Геннадий Труханов
      Геннадий Труханов / Политека

      Речь идет о возможном ложном декларировании имущества мэром Одессы. Обвинила Геннадия Труханова Специальная антикоррупционная прокуратура.

      Там считают: одесский городской голова внес недостоверные данные в декларации за 2015 и 2016 годы. В документах, по версии следствия, Труханов не указал квартиру, эллинг, дачу и имущество жены.

      Дело первоначально поступило в Приморский райсуд, но 10 октября он принял постановление о том, что дело не в его подсудности. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Приморского районного суда Ольгу Галину пишет "Думская".

      К теме: Мамин дом и единственная квартира в Одессе: какую недвижимость декларирует и скрывает Геннадий Труханов

      10 октября Приморский районный суд Одессы вынес решение и передал дело по обвинению Геннадия Труханова в Высший антикоррупционный суд,
      – рассказала она.

      По словам Галины, речь идет о преступлении, предусмотренном статьей "Декларирование недостоверной информации". Такие дела подсудны Высшему антикоррупционному суду.

      Вищий антикорупційний суд
      Какие еще дела рассматривает Высший антикоррупционный суд/ инфографика 24 канала

      Это не первое дело против Труханова.

      За что мэра Одессы уже судили? В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления – в сговоре и покупке за 185 миллионов гривен из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". Впоследствии Труханову предъявили обвинение и начали рассматривать дело по сути. Вместе с Трухановым на скамье подсудимых находились еще 7 человек, среди которых и заместитель мэра Павел Вугельман. Впрочем, уже 9 июля Малиновский райсуд Одессы вынес оправдательный приговор Труханову.

      Кто такой Геннадий Труханов: видеобиография

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Решение суда НАПК е-декларирование Новости Одессы Геннадий Труханов Антикоррупционный суд
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