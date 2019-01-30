Дело Савченко и Рубана будет рассматривать суд Славянска, – адвокат

Дело нардепа Надежды Савченко и экс-руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана передали для рассмотрения в Славянский горрайонный суд в Донецкой области.

Со ссылкой на соответствующие судебные материалы об этом сообщает адвокат Александр Танакин.

Читайте также: Как Кремль использовал Надежду Савченко ради уничтожения Украины: резонансное заявление Луценко

Дело Савченко – Рубана едет в Славянск. Хороший город и на барже подплыть можно,

– пошутил правозащитник.

Кроме того, известно, что 29 января была избрана коллегия судей, которая будет рассматривать это дело. Возглавлять ее будет судья Сергей Пронин.

Отметим, что Надежду Савченко, которую обвиняют в госизмене и подготовке теракта, 26 января на съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" выдвинули в президенты. Собрание проводила сестра арестованной народного депутата Вера Савченко.

В чем обвиняют Надежду Савченко и Владимира Рубана?Их обвиняют в подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также – в сговоре с пророссийскими боевиками Донбасса.



Так, Савченко и Рубан, согласно данным ГПУ, планировали убийство первых лиц государства и захват власти.

Кто такая Надежда Савченко: смотрите видео