Справу Савченко та Рубана розглядатиме суд Слов'янська, – адвокат

Справу нардепа Надії Савченко та екс-керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана передали для розгляду у Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області.

Із посиланням на відповідні судові матеріали про це повідомляє адвокат Олександр Танакін.

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Справа Савченко – Рубана їде до Слов’янська. Хороше місто і на баржі підплисти можна,

– пожартував правозахисник.

Окрім того, відомо, що 29 січня була обрана колегія суддів яка розглядатиме цю справу. Очолюватиме її суддя Сергій Пронін.

Зазначимо, що Надію Савченко, яку звинувачують у держзраді та підготовці теракту, 26 січня на з'їзді партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" висунули у президенти. Зібрання проводила сестра арештованої народної депутатки Віра Савченко.

У чому звинувачують Надію Савченко і Володимира Рубана? Їх звинувачують у підготовці масштабного теракту у центрі Києва, а також – у змові із проросійськими бойовиками Донбасу.



Так, Савченко та Рубан, згідно з даними ГПУ, планували вбивство перших осіб держави та захоплення влади.

Хто така Надія Савченко: дивіться відео