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      Справу Савченко та Рубана розглядатиме суд Слов'янська, – адвокат

      120 Читать новость на русском
      Надія Савченко і Володимир Рубан
      Надія Савченко і Володимир Рубан / фото з відкритих джерел

      Справу нардепа Надії Савченко та екс-керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана передали для розгляду у Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області.

      Із посиланням на відповідні судові матеріали про це повідомляє адвокат Олександр Танакін.

      Читайте також: Як Кремль використовував Надію Савченко задля знищення України: резонансна заява Луценка

      Справа Савченко – Рубана їде до Слов’янська. Хороше місто і на баржі підплисти можна,
      – пожартував правозахисник.

      Окрім того, відомо, що 29 січня була обрана колегія суддів яка розглядатиме цю справу. Очолюватиме її суддя Сергій Пронін.

      Зазначимо, що Надію Савченко, яку звинувачують у держзраді та підготовці теракту, 26 січня на з'їзді партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" висунули у президенти. Зібрання проводила сестра арештованої народної депутатки Віра Савченко.

      У чому звинувачують Надію Савченко і Володимира Рубана? Їх звинувачують у підготовці масштабного теракту у центрі Києва, а також – у змові із проросійськими бойовиками Донбасу.

      Так, Савченко та Рубан, згідно з даними ГПУ, планували вбивство перших осіб держави та захоплення влади.

      Хто така Надія Савченко: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Володимир Рубан Судді Слов'янськ
      Джерело: 24 Канал
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