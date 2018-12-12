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      Дело Семочко – очередное доказательство фальшивого патриотизма Порошенко – Тимошенко

      91 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Доказательство наличия российского гражданства у родственников первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко – еще одно подтверждение ложного, искаженного "патриотизма" современной власти.

      Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook.

      "Вопреки клятвенным заверениям власти, что Семочко – патриот, профессионал и один из самых порядочных людей в целом мире, в конечном итоге выясняется, что ближайшие родственники этого деятеля таки с российскими паспортами. То есть – с российским гражданством, приобретенным в то время, когда твоя страна ведет войну с врагом, с той же Россией. Феноменально!"– возмутилась она.

      Лидер "Батькивщины" обратила внимание на то, что речь идет не о рядовом чиновнике, а о человеке, который непосредственно причастен к высшей государственной безопасности Украины.

      "Беда украинской государственной политики в том, что у нас всегда личная преданность политической челяди ценнее честь и совесть. Поэтому власть будет защищать любую мерзость, если она верно служит "семье". Это – основа государственной коррупции", – обидно констатировала Председатель партии.

      Действующая власть в лице президента Порошенко, отмечает Юлия Тимошенко, только на словах неистово любит Украину, бьет себя в грудь, пафосно кланяется на парадах, а на самом деле – вредит государству, не уважает его и не заботится о нем.

      "Для них государство – это бизнес", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

      Учитывая скандал с российским гражданством семьи Семочко, Юлия Тимошенко посоветовала президенту снять с рекламных бордов любые упоминания об армии.

      "Не позорьте украинское войско! Да и "веру с языком" тоже лучше снять. Пусть останется только то: "мы идем своим путем". Своим путем и идите – путем бесчестия и позора", – подытожила она.

      Теги: Новости политики Петр Порошенко ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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