Справа Семочка – черговий доказ фальшивого патріотизму Порошенка, – Тимошенко

Доведення наявності російського громадянства в родичів першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка – ще одне підтвердження фальшивого, спотвореного "патріотизму" сучасної влади.

Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook.

"Всупереч клятвеним запевненням влади, що Семочко – патріот, професіонал і одна з найпорядніших людей у цілому світі, зрештою з’ясовується, що найближчі родичі цього діяча таки з російськими паспортами. Тобто – з російським громадянством, набутим в той час, коли твоя країна веде війну з ворогом, з тією самою Росією. Феноменально!" – обурилася вона.

Лідер "Батьківщини" звернула увагу на те, що йдеться не про пересічного чиновника, а про людину, яка безпосередньо причетна до питань вищої державної безпеки України.

"Біда української державної політики в тому, що у нас завжди особиста відданість політичної челяді цінніша за честь та совість. Тому влада захищатиме будь-яку мерзоту, якщо вона вірно служить "родині". Це – основа державної корупції", – прикро констатувала Голова партії.

Чинна влада в особі президента Порошенка, зазначає Юлія Тимошенко, лише на словах несамовито любить Україну, б’є себе в груди, пафосно кланяється на парадах, а насправді – шкодить державі, не поважає її та не дбає про неї.

"Для них держава – це бізнес", – наголосила лідер "Батьківщини".

З огляду на скандал з російським громадянством родини Семочка, Юлія Тимошенко порадила президенту зняти з рекламних бордів будь-які згадки про армію.

"Не ганьбіть Українське Військо! Та й "віру з мовою" теж краще зняти. Хай лишиться тільки оте: "Ми йдемо своїм шляхом". Своїм шляхом і йдіть – шляхом безчестя та ганьби", – підсумувала вона.