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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Справа Семочка – черговий доказ фальшивого патріотизму Порошенка, – Тимошенко

      123 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Доведення наявності російського громадянства в родичів першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка – ще одне підтвердження фальшивого, спотвореного "патріотизму" сучасної влади.

      Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook.

      "Всупереч клятвеним запевненням влади, що Семочко – патріот, професіонал і одна з найпорядніших людей у цілому світі, зрештою з’ясовується, що найближчі родичі цього діяча таки з російськими паспортами. Тобто – з російським громадянством, набутим в той час, коли твоя країна веде війну з ворогом, з тією самою Росією. Феноменально!" – обурилася вона.

      Лідер "Батьківщини" звернула увагу на те, що йдеться не про пересічного чиновника, а про людину, яка безпосередньо причетна до питань вищої державної безпеки України.

      "Біда української державної політики в тому, що у нас завжди особиста відданість політичної челяді цінніша за честь та совість. Тому влада захищатиме будь-яку мерзоту, якщо вона вірно служить "родині". Це – основа державної корупції", – прикро констатувала Голова партії.

      Чинна влада в особі президента Порошенка, зазначає Юлія Тимошенко, лише на словах несамовито любить Україну, б’є себе в груди, пафосно кланяється на парадах, а насправді – шкодить державі, не поважає її та не дбає про неї.

      "Для них держава – це бізнес", – наголосила лідер "Батьківщини".

      З огляду на скандал з російським громадянством родини Семочка, Юлія Тимошенко порадила президенту зняти з рекламних бордів будь-які згадки про армію.

      "Не ганьбіть Українське Військо! Та й "віру з мовою" теж краще зняти. Хай лишиться тільки оте: "Ми йдемо своїм шляхом". Своїм шляхом і йдіть – шляхом безчестя та ганьби", – підсумувала вона.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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