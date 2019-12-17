Дело Шеремета: адвокат Кузьменко под МВД требует доступ к материалам следствия – фото

Адвокат подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко – Владислав Добош – пришел к зданию Министерства внутренних дел. Там он требует открыть для него доступ к материалам дела. Говорит, без них не может осуществлять защиту Кузьменко в полной мере. Вместе с адвокатом к зданию МВД пришли десятки людей, которые поддерживают его действия.

Среди них – друзья задержанной волонтерки и неравнодушные активисты. К слову, накануне Добош приглашал всех на эту акцию поддержки в соцсетях. Она называется "Откройте материалы дела!".

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Я хочу ознакомиться с этими всеми материалами, получить полные видео, на которые ссылались, увидеть оригиналы всех экспертиз, процессуальные документы. Если есть неопровержимые доказательства – открывайте, чего волноваться?,

– отметил Добош.

По словам адвоката, если речь идет о личности свидетелей, то из соображений безопасности следователи могли бы запретить ему распространять эту информацию, но она ему нужна, чтобы должным образом делать свою работу. Также он отметил, что 18 декабря истекает срок для подачи апелляции.

"Я хочу подавать ее основательно, с доказательствами, ссылками на доказательства и документы и опровержениями", – добавил Добош.



Добоша пришли поддержать под стены МВД около полусотни людей/ фото из соцсетей Алины Боднар



Адвокат Кузьменко вместе с активистами требуют открыть доступ к делу об убийстве Шеремета/ фото из соцсетей Алины Боднар

Кратко о деле об убийстве журналиста Шеремета

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва его автомобиля.

Основная версия правоохранителей: Шеремета убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря полиция задержала подозреваемых: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Первая вроде фотографировала камеры наблюдения возле дома Шеремета, другая закладывала взрывчатку и приводила ее в действие. А организовал преступную группу, по версии следствия, Антоненко.

13 декабря Печерский райсуд Киева избрал всем троим задержанным меры пресечения. Яне Дугарь – круглосуточный домашний арест, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко –содержание под стражей. Срок действия меры пресечения закончится 8 февраля 2020 года.

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