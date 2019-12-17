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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Справа Шеремета: адвокат Кузьменко під МВС вимагає доступу до матеріалів слідства – фото

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      Адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко – Владислав Добош – прийшов до будівлі Міністерства внутрішніх справ. Там він вимагає відкрити для нього доступ до матеріалів справи. Каже, без них не може здійснювати захист Кузьменко у повній мірі. Разом із адвокатом до будівлі МВС прийшли десятки людей, які підтримують його дії.

      Серед них – друзі затриманої волонтерки та небайдужі активісти. До слова, напередодні Добош запрошував усіх на цю акцію підтримки у соцмережах. Вона має назву "Відкрийте матеріали справи!".

      ЗМІ провели своє розслідування: Експертизи щодо підозрюваних у справі Шеремета суперечать одна одній

      Я хочу ознайомитися з отими всіма матеріалами, отримати повні відео, на які посилалися, всіх експертиз оригінали побачити, процесуальні документи. Якщо є беззаперечні докази – відкривайте, чого хвилюватися?,
      – зазначив Добош.

      За словами адвоката, якщо йдеться про особи свідків, то із міркувань безпеки слідчі могли б заборонити йому розповсюджувати цю інформацію, але вона йому потрібна, щоб належним чином робити свою роботу. Також він зазначив, що 18 грудня спливає термін для подачі апеляції.

      "Я хочу подавати її ґрунтовно, з доказами, посиланнями на докази та документи і спростуваннями", – додав Добош.


      Добоша прийшли підтримати під стіни МВС близько пів сотні людей/ фото з соцмереж Аліни Боднар


      Адвокат Кузьменко разом із активістами вимагають відкрити доступ до справи про вбивство Шеремета/ фото з соцмереж Аліни Боднар

      Коротко про справу щодо вбивства журналіста Шеремета

      • Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві від вибуху його автомобіля.
      • Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в Україні.
      • 12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Перша начебто фотографувала камери спостереження біля дому Шеремета, інша закладала вибухівку і приводила її в дію. А організував злочинну групу, за версією слідства, Антоненко.
      • 13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи. Яні Дугарь – цілодобовий домашній арешт, Юлі Кузьменко та Андрію Антоненку – тримання під вартою. Термін дії запобіжного заходу мине 8 лютого 2020 року.

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Юлія Кузьменко Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет
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