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      Дело Шеремета: Юлию Кузьменко оставили под арестом до 30 мая

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      Юлия Кузьменко

      Печерский суд Киева продлил меру пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Она будет находиться под стражей два месяца – до 30 мая.

      Заседание состоялось только при участии сторон в связи с карантином, сообщает "Громадское".

      Актуально Прокуратура продлила сроки расследования дела Шеремета: что известно

      Прокуратура просила продлить содержание под стражей подозреваемой еще на два месяца. Прокуроры отметили риск побега, давление на свидетелей и экспертов.

      Реакция Кузьменко и ее адвоката

      Адвокат Кузбьменко просил альтернативную меру пресечения подзащитной. Он отметил, что подозрение необоснованно, а риски недоказаны, в частности риск побега, ведь сейчас украинские границы усиленно контролируют.

      По его словам, Кузьменко общалась с другим подозреваемым Андреем Антоненко только по вопросам ДТП и волонтерства.

      Сама Юлия Кузьменко отметила, что в связи с карантином ее помощь нужна сыну и матери.

      Я хочу продолжить работу врачом. Мне все равно, как это будет обеспечено – электронный браслет. Хоть оденьте ошейник на шею, я хочу продолжить работу,
      – сказала она во время заседания суда.

      Обратите внимание! Офис генпрокурора продлил сроки расследования по делу Шеремета на два месяца – до 12 июня 2020 года.

      В чем обвиняют Юлию Кузьменко: главное

      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста они вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку.
      • Сейчас Кузьменко находится под стражей.

      Кого еще подозревают в убийстве убийстве Шеремета

      • Яну Дугарь – боевого медика 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
      • Андрея Антоненко – ветерана боевых действий на Донбассе, бойца Сил спецопераций, музыканта Riffmaster. Он находится под стражей.
      • Владислава Грищенко – ветерана боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
      • Инну Грищенко – жену Владислава, военную с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета?Автомобиль с Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте. Следствие после нескольких расследований дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Решение суда Убийство Павла Шеремета Юлия Кузьменко Новости политики
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