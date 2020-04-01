Дело Шеремета: Юлию Кузьменко оставили под арестом до 30 мая
Печерский суд Киева продлил меру пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Она будет находиться под стражей два месяца – до 30 мая.
Заседание состоялось только при участии сторон в связи с карантином, сообщает "Громадское".
Актуально Прокуратура продлила сроки расследования дела Шеремета: что известно
Прокуратура просила продлить содержание под стражей подозреваемой еще на два месяца. Прокуроры отметили риск побега, давление на свидетелей и экспертов.
Реакция Кузьменко и ее адвоката
Адвокат Кузбьменко просил альтернативную меру пресечения подзащитной. Он отметил, что подозрение необоснованно, а риски недоказаны, в частности риск побега, ведь сейчас украинские границы усиленно контролируют.
По его словам, Кузьменко общалась с другим подозреваемым Андреем Антоненко только по вопросам ДТП и волонтерства.
Сама Юлия Кузьменко отметила, что в связи с карантином ее помощь нужна сыну и матери.
Я хочу продолжить работу врачом. Мне все равно, как это будет обеспечено – электронный браслет. Хоть оденьте ошейник на шею, я хочу продолжить работу,
– сказала она во время заседания суда.
Обратите внимание! Офис генпрокурора продлил сроки расследования по делу Шеремета на два месяца – до 12 июня 2020 года.
В чем обвиняют Юлию Кузьменко: главное
- Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста они вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку.
- Сейчас Кузьменко находится под стражей.
Кого еще подозревают в убийстве убийстве Шеремета
- Яну Дугарь – боевого медика 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
- Андрея Антоненко – ветерана боевых действий на Донбассе, бойца Сил спецопераций, музыканта Riffmaster. Он находится под стражей.
- Владислава Грищенко – ветерана боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
- Инну Грищенко – жену Владислава, военную с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
Что известно об убийстве Павла Шеремета?Автомобиль с Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте. Следствие после нескольких расследований дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".
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