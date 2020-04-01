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      Справа Шеремета: Юлію Кузьменко залишили під арештом до 30 травня

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      Юлія Кузьменко

      Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Вона перебуватиме під вартою два місяці – до 30 травня.

      Засідання відбулося лише за участі сторін у зв'язку з карантином, повідомляє "Громадське".

      Актуально Прокуратура продовжила строки розслідування справи Шеремета: що відомо

      Прокуратура просила продовжити утримання під вартою підозрюваній ще на два місяці. Прокурори наголосили на ризику втечі, тиску на свідків та експертів.

      Реакція Кузьменко і її адвоката

      Адвокат Кузбьменко просив альтернативний запобіжний захід підзахисній. Він наголосив, що підозра необґрунтована, а ризики недоведені, зокрема ризик втечі, адже зараз українські кордони посилено контролюють.

      За його словами, Кузьменко спілкувалася з іншим підозрюваним Андрієм Антоненком лише з питань ДТП та волонтерства.

      Сама Юлія Кузьменко наголосила, що у зв'язку з карантином її допомога потрібна сину та матері.

      Я дуже хочу продовжити роботу лікарем. Мені байдуже, як це буде забезпечено –електронний браслет. Хоч одягніть нашийник на шию, я хочу продовжити роботу,
      – сказала вона під час засідання суду.

      Зверніть увагу!  Офіс генпрокурора продовжив строки розслідування у справі Шеремета на два місяці – до 12 червня 2020 року.

      У чому звинувачують Юлію Кузьменко: головне

      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку.
      • Зараз Кузьменко перебуває під вартою.

      Кого ще підозрюють у вбивсті вбивстві Шеремета

      • Яну Дугарь – бойового медика 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вона вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
      • Андрія Антоненка – ветерана бойових дій на Донбасі, бійця Сил спецоперацій, музиканта Riffmaster. Він перебуває під вартою.
      • Владислава Грищенка – ветерана бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
      • Інну Грищенко – дружину Владислава, військову з позивним "Пума". Сім'я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета? Автомобіль із Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини України Рішення суду Вбивство Павла Шеремета Юлія Кузьменко
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