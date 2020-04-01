Справа Шеремета: Юлію Кузьменко залишили під арештом до 30 травня
Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Вона перебуватиме під вартою два місяці – до 30 травня.
Засідання відбулося лише за участі сторін у зв'язку з карантином, повідомляє "Громадське".
Актуально Прокуратура продовжила строки розслідування справи Шеремета: що відомо
Прокуратура просила продовжити утримання під вартою підозрюваній ще на два місяці. Прокурори наголосили на ризику втечі, тиску на свідків та експертів.
Реакція Кузьменко і її адвоката
Адвокат Кузбьменко просив альтернативний запобіжний захід підзахисній. Він наголосив, що підозра необґрунтована, а ризики недоведені, зокрема ризик втечі, адже зараз українські кордони посилено контролюють.
За його словами, Кузьменко спілкувалася з іншим підозрюваним Андрієм Антоненком лише з питань ДТП та волонтерства.
Сама Юлія Кузьменко наголосила, що у зв'язку з карантином її допомога потрібна сину та матері.
Я дуже хочу продовжити роботу лікарем. Мені байдуже, як це буде забезпечено –електронний браслет. Хоч одягніть нашийник на шию, я хочу продовжити роботу,
– сказала вона під час засідання суду.
Зверніть увагу! Офіс генпрокурора продовжив строки розслідування у справі Шеремета на два місяці – до 12 червня 2020 року.
У чому звинувачують Юлію Кузьменко: головне
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку.
- Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
Кого ще підозрюють у вбивсті вбивстві Шеремета
- Яну Дугарь – бойового медика 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вона вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
- Андрія Антоненка – ветерана бойових дій на Донбасі, бійця Сил спецоперацій, музиканта Riffmaster. Він перебуває під вартою.
- Владислава Грищенка – ветерана бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
- Інну Грищенко – дружину Владислава, військову з позивним "Пума". Сім'я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.
Що відомо про вбивство Павла Шеремета? Автомобіль із Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".
Читайте також
-
Конфлікт Єрмака та Лероса: як скандал вплине на очільника ОПсьогодні , 13:01
-
Кличко продовжує наносити раптові "нальоти" на лікарні: що було цього разу – відеосьогодні , 13:04
-
У Києві втекли з обсервації понад 60 людей, які повернулись з-за кордону, – Геращенкосьогодні , 13:51
-
Коронавірус в Іспанії: смертність уже 5 днів поспіль б'є рекордисьогодні , 16:58
-
Найбіднішим українцям під час карантину виплачуватимуть допомогу, – Зеленськийсьогодні , 13:25
-
Виривали нігті, зуби та розривали рот: шокуючі методи іранської спецслужби SAVAKсьогодні , 13:04