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      Прокуратура продовжила строки розслідування справи Шеремета: що відомо

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      Місце вбивства Павла Шеремета / 24 канал

      Офіс генерального прокурора продовжив строки розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. З таким проханням до прокуратури звернулися слідчі.

      Так, слідчі Нацполіції просили продовжити строки досудового слідства за підозрою Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, наголошуючи на необхідності завершення ще орієнтовно 20-ти експертиз та проведення додаткових слідчих дій. Про це у коментарі "Громадському" повідомив прокурор у справі Шеремета Сергій Зузак.

      З останнього Апеляційний суд ухвалив рішення щодо фігуранта Антоненка

      Відтак, Офіс генпрокурора продовжив досудове розслідування на два місяці – до 12 червня 2020 року.

      За словами Зузака, усі 3 підозрюваних наразі відмовилися від проходження поліграфу, а також дехто з них – від психологічної та антропологічної експертиз.

      Водночас адвокати Антоненка, Кузьменко та Дугарь подавали заперечення щодо цього клопотання.

      Захисники наголошували: докази, які б спростовували аргументи захисту, відсутні і сам документ складений з порушеннями.

      До слова, невдовзі мають відбутися судові засідання щодо продовження запобіжних заходів підозрюваним. Адже терміни запобіжних заходів збігають на початку квітня.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета? Автомобіль із Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці.

      Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

      Список підозрюваних у вбивстві Шеремета:

      • Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
      • Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
      • Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
      • Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім'я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Офіс генпрокурора Поліція Юлія Кузьменко Андрій Антоненко Riffmaster Яна Дугарь Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Новини України Новини політики
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