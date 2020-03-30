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      Прокуратура продлила сроки расследования дела Шеремета: что известно

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      Место убийства Павла Шеремета / 24 канал

      Офис генерального прокурора продлил сроки расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. С такой просьбой в прокуратуру обратились следователи.

      Так, следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще ориентировочно 20-ти экспертиз и проведения дополнительных следственных действий. Об этом в комментарии "Громадскому" сообщил прокурор по делу Шеремета Сергей Зузак.

      С последнего Апелляционный суд принял решение насчет фигуранта Антоненко

      Поэтому Офис генпрокурора продолжил досудебное расследование на два месяца – до 12 июня 2020 года.

      По словам Зузака, все 3 подозреваемых пока отказались от прохождения полиграфа, а также некоторые из них – от психологической и антропологической экспертиз.

      В то же время адвокаты Антоненко, Кузьменко и Дугарь подавали возражения относительно этого ходатайства.

      Защитники подчеркивали: доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.

      К слову, вскоре должны состояться судебные заседания по продлению меры пресечения подозреваемым. Ведь сроки мер сбегают в начале апреля.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета?
      Автомобиль с Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте.

      Следствие после несколько годового расследования дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      Список подозреваемых в убийстве Шеремета:

      • Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
      • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
      • Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
      • Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Полиция Юлия Кузьменко Андрей Антоненко Riffmaster Яна Дугарь Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет
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