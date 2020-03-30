Прокуратура продлила сроки расследования дела Шеремета: что известно

Офис генерального прокурора продлил сроки расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. С такой просьбой в прокуратуру обратились следователи.

Так, следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще ориентировочно 20-ти экспертиз и проведения дополнительных следственных действий. Об этом в комментарии "Громадскому" сообщил прокурор по делу Шеремета Сергей Зузак.

С последнего Апелляционный суд принял решение насчет фигуранта Антоненко

Поэтому Офис генпрокурора продолжил досудебное расследование на два месяца – до 12 июня 2020 года.

По словам Зузака, все 3 подозреваемых пока отказались от прохождения полиграфа, а также некоторые из них – от психологической и антропологической экспертиз.

В то же время адвокаты Антоненко, Кузьменко и Дугарь подавали возражения относительно этого ходатайства.

Защитники подчеркивали: доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.

К слову, вскоре должны состояться судебные заседания по продлению меры пресечения подозреваемым. Ведь сроки мер сбегают в начале апреля.

Что известно об убийстве Павла Шеремета?

Автомобиль с Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте.



Следствие после несколько годового расследования дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

Список подозреваемых в убийстве Шеремета: