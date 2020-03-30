Прокуратура продлила сроки расследования дела Шеремета: что известно
Офис генерального прокурора продлил сроки расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. С такой просьбой в прокуратуру обратились следователи.
Так, следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще ориентировочно 20-ти экспертиз и проведения дополнительных следственных действий. Об этом в комментарии "Громадскому" сообщил прокурор по делу Шеремета Сергей Зузак.
С последнего Апелляционный суд принял решение насчет фигуранта Антоненко
Поэтому Офис генпрокурора продолжил досудебное расследование на два месяца – до 12 июня 2020 года.
По словам Зузака, все 3 подозреваемых пока отказались от прохождения полиграфа, а также некоторые из них – от психологической и антропологической экспертиз.
В то же время адвокаты Антоненко, Кузьменко и Дугарь подавали возражения относительно этого ходатайства.
Защитники подчеркивали: доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.
К слову, вскоре должны состояться судебные заседания по продлению меры пресечения подозреваемым. Ведь сроки мер сбегают в начале апреля.
Что известно об убийстве Павла Шеремета?
Автомобиль с Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте.
Следствие после несколько годового расследования дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".
Список подозреваемых в убийстве Шеремета:
- Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
- Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
- Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
- Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
- Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
Читайте также
-
Игоря Уманского уволили с должности министра финансовсегодня , 14:26
-
Народные депутаты, заболевшие коронавирусом: инфографикасегодня , 16:39
-
Отправляемся на Банковую: в сети появилось новое видео с якобы братом Ермакасегодня , 20:46
-
Полиция установила блокпосты в элитный поселок Козин: видеосегодня , 18:46
-
Почему иностранцы не раскрадут украинскую землю: специалист развеял мифсегодня , 19:05
-
Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: заболел младенецсегодня , 14:17