Убийство Шеремета: Апелляционный суд принял решение насчет фигуранта Антоненко

Апелляционный суд оставил под стражей Андрея Антоненко. Он является одним из подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. Также Антоненко знают как ветерана войны на Донбассе и музыканта.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда вынесла постановление относительно Антоненко по результатам рассмотрения жалобы его адвокатов. Касалась эта жалоба решения Печерского райсуда относительно меры пресечения Антоненко.

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Таким образом, постановление Печерского райсуда оставили без изменений. То есть Антоненко и в дальнейшем будут содержать под стражей до 4 апреля. Срок досудебного следствия завершается 12 апреля.

Адвокаты также рассказали, что в ближайшие дни снова будут подавать в Печерский райсуд Киева ходатайство об изменении Антоненко меры пресечения.

Ранее они ходатайствовали о перемещении Антоненко из стеклянного бокса в зал заседаний, чтобы обеспечить общение с адвокатами и полноценное участие в судебном процессе. Но 20 февраля Печерский райсуд отказался изменять меру пресечения ветерану войны на Донбассе.

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Список подозреваемых в убийстве Шеремета:

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.

– боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом. Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста они вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.

– волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста они вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей. Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.

– ветеран боевых действий на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей. Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".

– ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча". 0– жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.