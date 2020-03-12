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      Убийство Шеремета: Апелляционный суд принял решение насчет фигуранта Антоненко

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      Апелляционный суд оставил под стражей Андрея Антоненко. Он является одним из подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. Также Антоненко знают как ветерана войны на Донбассе и музыканта.

      Коллегия судей Киевского апелляционного суда вынесла постановление относительно Антоненко по результатам рассмотрения жалобы его адвокатов. Касалась эта жалоба решения Печерского райсуда относительно меры пресечения Антоненко.

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      Таким образом, постановление Печерского райсуда оставили без изменений. То есть Антоненко и в дальнейшем будут содержать под стражей до 4 апреля. Срок досудебного следствия завершается 12 апреля.

      Адвокаты также рассказали, что в ближайшие дни снова будут подавать в Печерский райсуд Киева ходатайство об изменении Антоненко меры пресечения.

      Ранее они ходатайствовали о перемещении Антоненко из стеклянного бокса в зал заседаний, чтобы обеспечить общение с адвокатами и полноценное участие в судебном процессе. Но 20 февраля Печерский райсуд отказался изменять меру пресечения ветерану войны на Донбассе.

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      Список подозреваемых в убийстве Шеремета:

      • Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста они вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
      • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
      • Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
      • 0– жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

      Заметим! Автомобиль с Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте. Следствие после нескольких лет расследования дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Апелляционний суд Киева Решение суда Судьи Андрей Антоненко Riffmaster Убийство Павла Шеремета Новости политики
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