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      Дело Шеремета: проходят обыски у юриста Маслова, который критиковал Авакова

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      У юриста Леонида Маслова проводят обыски. Он входит в группу защиты фигуранта дела Шеремета, Андрея Антоненко (Riffmaster).

      Как сообщил в фейсбуке адвокат Маси Найем, обыск проводится на основании постановления Печерского райсуда Киева. А соответствующее ходатайство подал следователь.

      Советуем ознакомиться! Дело Шеремета: опровергнет ли следствие несовпадение роста Антоненко и убийцы. Эксклюзив

      По убеждению последнего, Маслов якобы заходил в профиль Антоненко в одной из соцсетей. Там он мог уничтожить или повредить информацию, касающуюся уголовного производства против Антоненко.

      По мнению Найема, "это неправда и это легко проверить". Также адвокат сообщил, что Маслов постоянно освещал информацию по делу Андрея Антоненко и критиковал министра внутренних дел Арсена Авакова.

      Из постановления суда не ясно, какую именно информацию мог удалить Маслов. Соответствующий документ обнародовала фейсбук-страница в поддержку Антоненко Free Riff.

      По информации "Украинской правды", из страницы Антоненко исчезли посты, связанные с делом Шеремета. Однако впоследствии издание выяснило, что сообщения могут быть скрытыми, и сделала это, вероятно, сама соцсеть Facebook.

      Что известно о Леониде Маслове?

      Он не является официальным адвокатом Антоненко. Правда, Маслов входит в группу защиты, помогает адвокатам и публично критикует версию следствия.

      В соцсети юрист часто описывал версию защиты и недостатки, которые, по мнению защиты, есть у версии правоохранителей. В частности, Маслов публиковал данные геолокации со страницы Антоненко, которые свидетельствовали, что в момент подготовки убийства музыкант находился дома.

      Что говорит Маслов о деле Антоненко? Новое алиби и почему ветеран не виноват в гибели Шеремета

      Список подозреваемых в убийстве Шеремета:

      • Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста они вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
      • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
      • Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
      • Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

      Справка! Автомобиль с Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте. Следствие после нескольких лет расследования дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Расследования Андрей Антоненко Riffmaster Новости политики Убийство Павла Шеремета
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