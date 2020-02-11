Новое алиби Антоненко: адвокат рассказал, почему ветеран не виноват в гибели Шеремета

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко имеет алиби и не мог совершить преступление, в котором его обвиняют. В ночь перед гибелью Шеремета Антоненко находился далеко от места событий.

По крайней мере, это утверждает руководитель одной из юридических фирм, которая занимается защитой Антоненко, Леонид Маслов. Об этом он рассказал во время брифинга, передает Укринформ.

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В ночь перед гибелью Шеремета Антоненко ночевал не близко от места событий, как утверждает следствие, а в 1,5 километра от него.

Антоненко действительно раньше жил в одном квартале от Павла Шеремета, однако на момент событий уже проживал в другом месте, на расстоянии полутора километров, по улице Старовокзальной, и ночевал там, что подтверждают данные трекинга телефона и гугла,

– подчеркнула защита подозреваемого.

Кроме того, Маслов уточнил: у Антоненко на улице Гончара, 28б была комната в коммунальной квартире, однако там невозможно спрятаться.

"Из дома 28б вход – в арку дома № 30, а не № 26, откуда вышли преступники", – пояснил он.

Заметим, что ранее следствие опровергло предыдущее алиби Антоненко. В то же время его адвокат заявил, что свидетель был подставным.

В чем обвиняют Андрея Антоненко?Ветерана боевых действий на Донбассе, бойца Сил спецопераций, музыканта Riffmaster обвиняют в организации убийства Павла Шеремета. Он находится под стражей.



Кого еще подозревают в убийстве Павла Шеремета/ инфографика 24 канала