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      Нове алібі Антоненка: адвокат розповів, чому ветеран не винен у загибелі Шеремета

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      Андрій Антоненко / 24 канал

      Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко має алібі та не міг вчинити злочин, у якому його звинувачують. У ніч перед загибеллю Шеремета Антоненко перебував далеко від місця подій.

      Принаймні, це стверджує керівник однієї з юридичних фірм, що займається захистом Антоненка, Леонід Маслов. Про це він розповів під час брифінгу, передає Укрінформ.

      Раніше: У поліції спростували алібі Антоненка у ніч убивства Шеремета: відео

      У ніч перед загибеллю Шеремета Антоненко ночував не близько від місця подій, як стверджує слідство, а за 1,5 кілометра звідти.

      Антоненко дійсно раніше жив в одному кварталі від Павла Шеремета, однак на момент подій вже проживав в іншому місці, на відстані півтора кілометра, по вулиці Старовокзальній, і ночував там, що підтверджують дані трекінгу телефону і гуглу,
      – наголосив захист підозрюваного.

      Окрім того, Маслов уточнив: в Антоненка на вулиці Гончара, 28 б була кімната у комунальній квартирі, однак там неможливо сховатися.

      "З будинку 28 б вхід – в арку будинку № 30, а не № 26, звідки вийшли злочинці", – пояснив він.

      Зауважимо, що раніше слідство спростувало попереднє алібі Антонена. Водночас, його адвокат заявив, що свідок був підставним.

      У чому звинувачують Андрія Антоненка? Ветерана бойових дій на Донбасі, бійця Сил спецоперацій, музиканта Riffmaster звинувачують в організації вбивства Павла Шеремета. Він перебуває під вартою.


      Кого ще підозрюють у вбивстві Павла Шеремета/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко Riffmaster
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