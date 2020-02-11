Нове алібі Антоненка: адвокат розповів, чому ветеран не винен у загибелі Шеремета
Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко має алібі та не міг вчинити злочин, у якому його звинувачують. У ніч перед загибеллю Шеремета Антоненко перебував далеко від місця подій.
Принаймні, це стверджує керівник однієї з юридичних фірм, що займається захистом Антоненка, Леонід Маслов. Про це він розповів під час брифінгу, передає Укрінформ.
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У ніч перед загибеллю Шеремета Антоненко ночував не близько від місця подій, як стверджує слідство, а за 1,5 кілометра звідти.
Антоненко дійсно раніше жив в одному кварталі від Павла Шеремета, однак на момент подій вже проживав в іншому місці, на відстані півтора кілометра, по вулиці Старовокзальній, і ночував там, що підтверджують дані трекінгу телефону і гуглу,
– наголосив захист підозрюваного.
Окрім того, Маслов уточнив: в Антоненка на вулиці Гончара, 28 б була кімната у комунальній квартирі, однак там неможливо сховатися.
"З будинку 28 б вхід – в арку будинку № 30, а не № 26, звідки вийшли злочинці", – пояснив він.
Зауважимо, що раніше слідство спростувало попереднє алібі Антонена. Водночас, його адвокат заявив, що свідок був підставним.
У чому звинувачують Андрія Антоненка? Ветерана бойових дій на Донбасі, бійця Сил спецоперацій, музиканта Riffmaster звинувачують в організації вбивства Павла Шеремета. Він перебуває під вартою.
Кого ще підозрюють у вбивстві Павла Шеремета/ інфографіка 24 каналу