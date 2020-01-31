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      У поліції спростували алібі Антоненка у ніч убивства Шеремета: відео

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      Андрій Антоненко Riffmaster / 24tv.ua

      Слідчі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета заявили, що мають докази того, що свідки намагаються створити підозрюваним у справі Павла Шеремета алібі, якого насправді не існує. Один зі свідків визнав свою помилку.

      МВС оприлюднило відео допиту товариша підозрюваного Андрія Антоненка. На ньому Олексій Єрмілов визнає, що був упевнений, що Антоненко ночував у нього в ніч перед убивством Шеремета. Але тепер розуміє, що міг переплутати дати. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

      До теми: Вбивство Шеремета: Рябошапка заявив про "неповноцінне розслідування" і малу доказову базу

      Слідчі зокрема перевірили трафік телефонів свідка та викликали його на допит. Там, у присутності адвоката, він визнав, що зробив заяву про алібі Антоненка помилково. 

      Правоохоронці зазначили, що ці слова поширили ЗМІ та цим створили хибне алібі підозрюваному.

      Дивіться відео зізнання Олексія Єрмолаєва: 

      У МВС підкреслили, що перевіряють заяви інших свідків у справі Шеремета про алібі підозрюваних.

      Відзначимо, що генпрокурор України Руслан Рябошапка заявив про "неповноцінне розслідування" і малу доказову базу у справі щодо вбивства Шеремета.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета?Його автомобіль вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. На жаль, журналіст загинув на місці. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи". У грудні 2019 року правоохоронці затримали 3 підозрюваних у виконанні злочину

      Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета:

      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
      • Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою. Його звинувачують в організації вбивства.
      • Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади начебто вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.
      • Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча". Перебуває під вартою.
      • Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’ю Грищенків затримали через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося. 23 січня суд відпустив Інну Грищенку з-під варти та відправив під домашній арешт.


      Запобіжні заходи особам, яких підозрюють у вбивстві Шеремета / Картинка: 24 канал

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Антоненко Riffmaster Вбивство Павла Шеремета Поліція
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