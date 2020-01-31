В полиции опровергли алиби Антоненко в ночь убийства Шеремета: видео

Следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета заявили, что имеют доказательства того, что свидетели пытаются создать подозреваемым по делу Павла Шеремета алиби, которого на самом деле не существует. Один из свидетелей признал свою ошибку.

МВД обнародовало видео допроса товарища подозреваемого Андрея Антоненко. На нем Алексей Ермилов признает, что был уверен, что Андрей Антоненко ночевал у него в ночь перед убийством Шеремета. Но теперь понимает, что мог перепутать даты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Следователи в частности проверили трафик телефонов свидетеля и вызвали его на допрос. Там, в присутствии адвоката, он признал, что сделал заявление об алиби Антоненко ошибочно.

Правоохранители отметили, что эти слова распространили СМИ и этим создали ложное алиби подозреваемому.

Смотрите видео признания Алексея Ермолаева:

В МВД подчеркнули, что проверяют заявления других свидетелей по делу Шеремета об алиби подозреваемых.

Отметим, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о "неполноценном расследовании" и малой доказательной базе по делу об убийстве Шеремета.

Что известно об убийстве Павла Шеремета?

Его автомобиль взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. К сожалению, журналист погиб на месте. Следствие после многолетнего расследования дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности". В декабре 2019 года правоохранители задержали 3 подозреваемых в исполнении преступления

Что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета:

Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.

Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей. Его обвиняют в организации убийства.

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады вроде бы вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.

Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча". Находится под стражей.

Инна Грищенко – жена Владислава, Военная с позывным "Пума". Семью Грищенко задержали по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло. 23 января суд отпустил Инну Грищенко из-под стражи и отправил под домашний арест.



Меры предосторожности лицам, которых подозревают в убийстве Шеремета / Картинка: 24 канал