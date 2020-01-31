Росія щойно повернулася до ПАРЄ, а вже "налетіла" на українську делегацію: деталі

Парламентська асамблея Ради Європи у середу, 29 січня, повернула повноваження російській делегації, а вже наступного дня Росію офіційно визнали агресором та стороною мінського діалогу. Росіяни вже встигли назвати це "провокацією" та налетіти на Україну з претензіями.

Член російської делегації Леонід Слуцький заявив, що своєю поправкою Україна "ввела в оману" ПАРЄ, повідомляє "ТАСС".

Важливо! Визнали агресора: ПАРЄ офіційно назвала Росію стороною мінських домовленостей

Мовиться про поправку України до резолюції британського парламентаря Роджера Гейла про те, що Росія є стороною мінських домовленостей. З цього випливає і тое, що Росія офіційно стає учасником бойових дій на Донбасі.

Резолюція про виконання зобов'язань перед Радою Європи була доповнена поправкою української делегації, яка визнає Росію стороною мінських угод. Таким чином пройшла чергова безграмотна спроба України ввести Асамблею в оману,

– бідкається російський делегат.

За його словами, такі рішення є "неприйнятними", а російській делегації залишається лише шкодувати про те, що у ПАРЄ "знову панує політична кон'юнктура. Щоб зрозуміти усю абсурдність заяв росіян варто згадати лише, що їх повернули у ПАРЄ тільки через те, що вони шантажували Асамблею невиплатою обов'язкових внесків.

Що передбачає документ про Росію – учасницю мінського процесу

Резолюція визнає, що:

Росія посилює негативні тенденції щодо демократії, верховенства права та прав людини.

Росія довільно використовує законодавство щодо протидії екстремізму для замовчування опозиції та критики від громадянського суспільства;

Встановлює "кордони" та здійснює повзучу анексію грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії;

Здійснила незаконну анексію Криму та військову агресію на Сході України.

До слова: У ПАРЄ розширилася коаліція проти повернення Росії: деталі

Росія повинна повністю виконувати мінські домовленості, стороною яких є (виділена фраза була додана за пропозицією України, яку підтримала переважна більшість);

Має припинити військове вторгнення та підтримку незаконних збройних формувань на сході Донбасі;

Повинна скасувати незаконну анексію Криму;

Припинити та скасувати встановлення "кордону" та повзучої анексії грузинських регіонів Південна Осетія та Абхазія;

Має беззастережно та повно співпрацювати зі спільною слідчою групою та голландською прокуратурою для притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за збиття рейсу MH 17.

Чому визнання Росії стороною "Мінська" є геополітично важливим?Тут варто зважати на те, що Росія заперечує свою агресію на Сході України. Росіяни стверджують, що на Донбасі проти ЗСУ воює "місцеве ополчення", з яким Україна і має домовлятися про мир. Натомість ця резолюція визнає відповідальність Росії за агресію.