Визнали агресора: ПАРЄ офіційно назвала Росію стороною мінських домовленостей

У Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію, у якій Росію назвали «стороною мінських домовленостей". Фактично це означає, що в організації прямо назвали Кремль агресором.

ПАРЄ затвердила резолюцію про стан моніторингової процедури з критичними зауваженнями на адресу Росії. Про це інформує "Європейська правда".

Обурливо: Українська депутатка проголосувала за повернення Росії до ПАРЄ

Про що йдеться в документі:

Росія посилює негативні тенденції щодо демократії, верховенства права та прав людини.

Росія довільно використовує законодавство щодо протидії екстремізму для замовчування опозиції та критики від громадянського суспільства;

Встановлює "кордони" та здійснює повзучу анексію грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії;

Здійснила незаконну анексію Криму та військову агресію на Сході України.

Росія повинна повністю виконувати мінські домовленості, стороною яких є (виділена фраза була додана за пропозицією України, яку підтримала переважна більшість);

(виділена фраза була додана за пропозицією України, яку підтримала переважна більшість); Має припинити військове вторгнення та підтримку незаконних збройних формувань на сході Донбасі;

Повинна скасувати незаконну анексію Криму;

Припинити та скасувати встановлення "кордону" та повзучої анексії грузинських регіонів Південна Осетія та Абхазія;

Має беззастережно та повно співпрацювати зі спільною слідчою групою та голландською прокуратурою для притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за збиття рейсу MH 17.

Найбільше обурила росіян саме згадка про мінські домовленості.

Ми робимо все, що можемо, щоби допомогти, але ми не учасник цієї угоди. Ми ж не сторона конфлікту,

– намагалися переконати ПАРЄ російські делегати.

Однак, попри це, документ був затверджений переважною більшістю – 49 проти 17 голосів.

Російська делегація повернулася у ПАРЄ: останні події

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив два рішення, згідно з якими російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій.

Комітет розглянув скаргу за двома підставами:

до російської делегації входять депутати, обрані у багатомандатному округу з урахуванням голосів у анексованому Криму;

до російської делегації увійшли сенатори, що підтримали анексію Криму в 2014 році, через що перебувають під міжнародними санкціями.

Однак в асамблеї вирішили, що ці підстави не є достатніми для запровадження обмежень проти таких депутатів у ПАРЄ.

Крім цього, на таємному голосуванні Парламентська асамблея Ради Європи таки обрала своїм віцеспікером голову російської делегації та віцеспікер Держдуми Росії Петра Толстого.