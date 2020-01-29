ПАРЄ: підтримка анексії Криму – не підстава для санкцій проти Росії
Регламентний комітет ПАРЄ розглянув скаргу щодо Росії та ухвалив два рішення. Російська делегація в асамблеї продовжить роботу без санкцій. Адже підтримка представниками РФ анексії Криму не є підставою для покарання.
Для прийняття цього рішення провели закритий розгляд скарги, ініційованої латвійською депутаткою Марією Голубевою. Запровадження санкцій проти Росії підтримували й депутати від України та інших держав.
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У комітеті повідомили, що розглядали скаргу за двома підставами:
- до російської делегації входять депутати, обрані з урахуванням голосів у анексованому Криму;
- у складі делегації є сенатори, які підтримали анексію Криму у 2014 році, через що перебувають під міжнародними санкціями.
Асамблея вирішила, що ці підстави не є достатніми для запровадження санкцій проти російської делегації у ПАРЄ.
Комітет вирішив, що повноваження парламентської делегації Росії мають бути підтверджені,
– йдеться у рішенні.
Зверніть увагу! Водночас комітет виніс рішення про підтвердження повноважень ще кількох національних делегацій.
ПАРЄ також планує провести дебати щодо оскарження повноважень за змістовними підставами. У проєкті рішення асамблея рекомендує не накладати на Росію санкції, оскільки вона виконує умови домовленості – провела обмін полоненими та заплатила внески в ПАРЄ.
Чому Україна не брала участі в останній сесії ПАРЄ
- Осіння сесія ПАРЄ тривала у Страсбурзі протягом 1-4 жовтня. Українська делегація не брала участі в сесії через повернення російської делегації до Асамблеї.
- До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.
- Україна після відмови від участі в сесії заявила, що проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Окрім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.
- 16 січня Верховна Рада підтримала повернення України в ПАРЄ.
- Віцеспікером парламентської Асамблеї Ради Європи обрали Петра Толстого. А українець Олександр Мережко став віцепрезидентом ПАРЄ.
Що відомо про ПАРЄ? Один з двох головних статутних органів Ради Європи. Консультативний орган, що складається з представників парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці.