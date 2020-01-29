ПАСЕ: поддержка аннексии Крыма – не основание для санкций против России

Регламентный комитет ПАСЕ рассмотрел жалобу относительно России и принял два решения. Российская делегация в ассамблее продолжит работу без санкций. Ведь поддержка представителями РФ аннексии Крыма не является основанием для наказания.

Для принятия этого решения провели закрытое рассмотрение жалобы, инициированной латвийским депутатом Марией Голубевой. Введение санкций против России поддерживали и депутаты от Украины и других государств.

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В комитете сообщили, что рассматривали жалобу по двум основаниям:

в российскую делегацию входят депутаты, избранные с учетом голосов в аннексированном Крыму;

в составе делегации есть находящиеся под международными санкциями сенаторы, которые поддержали аннексию Крыма в 2014 году.

Ассамблея решила, что эти основания не являются достаточными для введения санкций против российской делегации в ПАСЕ.

Комитет решил, что полномочия парламентской делегации России должны быть подтверждены,

– говорится в решении.

Обратите внимание! В то же время комитет вынес решение о подтверждении полномочий еще нескольких национальных делегаций.

ПАСЕ также планирует провести дебаты по обжалованию полномочий по содержательным основаниям. В проекте решения ассамблея рекомендует не накладывать на Россию санкции, поскольку она выполняет условия ассамблеи – провела обмен пленными и заплатила взносы в ПАСЕ.

Почему Украина не принимала участия в последней сессии ПАСЕ

Осенняя сессия ПАСЕ проходила в Страсбурге в течение 1-4 октября. Украинская делегация не принимала участия в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею.

К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.

Украина после отказа от участия в сессии заявила, что будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.

16 января Верховная Рада поддержала возвращение Украины в ПАСЕ.

Вице-спикером парламентской Ассамблеи Совета Европы избрали Петра Толстого. А украинец Александр Мережко стал вице-президентом ПАСЕ.

Что известно о ПАСЕ?

Один из двух главных уставных органов Совета Европы. Консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества.